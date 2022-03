EIN KULINARISCHER ABEND MIT KÜCHENCHEF NORBERT NIEDERKOFLER

Dieses Jahr können Liebhaber kulinarischer Erlebnisse das Können des mit drei Michelin-Sternen ausgezeichneten Küchenchefs Norbert Niederkofler im Aman Venice bei einer Reihe von Dinner-Events live erleben. In der stimmungsvollen Atmosphäre des Palazzo des Aman Venice interagieren Gäste mit dem Küchenchef während er ein sechsgängiges Degustationsmenü zum Thema „Cook the Lagoon“ zubereitet für das er in seinem Restaurant St. Hubertus im Aman Partner Hotel Rosa Alpina in den Dolomiten mit drei Michelin-Sternen und einem grünen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wurde.

Chef Norbert Niederkofler (© Aman)

Das Aman Venice, das in einem der acht monumentalen Palazzi der Stadt am Canal Grande untergebracht ist, verkörpert alles, was an La Serenissima prächtig und sinnlich ist. Im Palazzo Papadopoli stehen Ro ko ko Kunstwerke in einem inspirierenden Kontrast mit dem zeitgenössischen Interieur von Jean-Michel Gathy, während die geräumigen Suiten und opulenten Speisesäle private Gärten überblicken – eine Seltenheit in der schwimmenden Stadt.

Die Abende sind eine Hommage an den Ort Venedig und bringen die verehrte „Cook the Mountain“-Philosophie des Chefkochs in die Lagunenstadt. Das Cook the Mountain“-Konzept, das seinen Ursprung in seinem Restaurant St. Hubertus im Aman Partner Hotel Rosa Alpina in den Dolomiten fand, wurde bereits mit drei Michelin-Sternen und einem grünen Michelin-Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet.

Das einzigartige Fine-Dining-Erlebnis ist ein fantasievolles Degustationsmenü, das von der venezianischen Lagune inspiriert, kreative Gerichte mit frischen, lokalen und saisonalen Zutaten aus nachhaltigem Anbau zelebriert. Es umfasst ein sechs- oder achtgängiges Degustationsmenü, bei dem die hochwertigsten lokalen Zutaten aus der italienischen Region Venetien zu einfallsreichen, schmackhaften Gerichten verarbeitet und im opulenten Blue Room des Palazzo serviert werden. Von köstlichen Meeresfrüchten wie Jakobsmuscheln und Zackenbarsch bis hin zu ungewöhnlicheren Gerichten wie Glaswurz – einer saftigen Pflanzengattung, die mit Joghurt und Zitrusfrüchten serviert wird – werden die Gäste auf eine gastronomische Entdeckungsreise durch ein kreatives, einfallsreiches und nachhaltiges Menü eingeladen.

Als harmonische Ergänzung bietet der Sommelier des Hotels, Alessandro Cerato, unter der Leitung von Diego Caiafa (Food & Beverage Manager, Aman Venice) den passenden Wein zu jedem Gang. Die Weine stammen aus dem beeindruckenden Weinkeller des Aman Venice, der eine umfangreiche und breit gefächerte Sammlung von einigen der renommiertesten Winzer der Welt beherbergt.

Für diejenigen, die ihren Aufenthalt im Aman Venice verlängern möchten, besteht die Möglichkeit, den Abend mit einem Aufenthalt von zwei Nächten zu kombinieren, der ein reichhaltiges Frühstück, eine kostenlose Minibar sowie einen Cocktail und Cicchetti in der ikonischen Bar des Hotels beinhaltet – ein Muss für alle, die eine umfassende gastronomische Erfahrung suchen.

Termine mit Norbert Niederkofler

21. bis 23. März 2022

mit einem Abendessen am 22. März 2022

29. April – 1. Mai 2022

mit einem Abendessen am 30. April 2022

Weitere Termine sind in Planung. Eine Vorabreservierung ist erforderlich.

aman.com

