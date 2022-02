Wellness- und Gesundheitsurlaub

Zum Start ins neue Reisejahr 2022 präsentiert der führende Gesundheits- und Wellnessreiseveranstalter Fit Reisen(www.fitreisen.de) seine vier neuen Ganzjahreskataloge „Gesundheit und Wellness“, „Ayurveda und Yoga“, „Kuren und Vitalurlaub“ sowie „Deluxe“. Auf insgesamt 945 Seiten erhalten Entspannungs- und Gesundheitsinteressierte ein breites Angebot an Wellness- und Kurarrangements, Detox- oder Fastenprogrammen, Ayurvedahotels, Mindfulltrainings sowie Immunboost- und Fitnesspackages weltweit.

Für 2022 konnte Fit Reisen sein Produktportfolio um 35 neu aufgenommene Hotels erweitern. Als neue Destination ist das arabische Emirat Katar erstmalig bei dem Frankfurter Spezialveranstalter vertreten. Die größte Produktaufstockung verzeichnen Deutschland, Spanien und Marokko mit jeweils fünf neuen Resorts. Allein der Hauptkatalog „Gesundheit und Wellness 2022“ bietet auf 428 Seiten 454 Hotels.



Fit Reisen stellt weiterhin den Trend zum nahen Erholungsurlaub fest und setzt auf ein erweitertes Urlaubsangebot in Deutschland. So präsentiert sich beispielsweise ab sofort das Villa Kaiser Spa by Doroin Bad Bertrich (Vulkaneifel) mit Erholungsprogramm und Heilfasten nach Buchinger. Für Fans der bayerischen Seen- und Berglandschaft bietet Fit Reisen neu das Yachthotel Chiemsee**** in direkter Lage zum Wasser mit Erholungs- und Ayurveda Wellness-Programmen. Im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) erwartet Fit Reisen-Gäste im familiengeführten Landhaus Wachtelhof*****s die hoteleigene Wachtelhof-Therme mit „Verwöhnauszeit“ sowie „Wellness und Beauty à la carte“.



Ebenfalls neu im Fit Reisen-Programm ist das Hotel Freund****sim Luftkurort Oberorke (Sauerland) mit Erholungspaketen in Kombination mit Wandern, Yoga, Ayurveda oder Reiten im eigenen Gestüt.



Fit Reisen-Geschäftsführerin Claudia Wagner: „Im Urlaub nicht nur zu entspannen, sondern sich seinem Wohlbefinden ganz intensiv zu widmen, liegt mehr denn je im Trend. Neben klassischen Wellness- und Gesundheitsangeboten wie Heilkur, Fasten oder Detox ist der Wunsch nach immer individuelleren Programmen zur Stärkung des Immunsystems oder der Mental Health stark nachgefragt. Um das richtige Arrangement für den Kunden zu finden, ist die Beratung das A und O bei Gesundheitsreisen. Darum setzten wir auf einen kontinuierlichen Austausch mit unseren Reisebüropartnern.“



Neue Wellbeing-Angebote in Europa bei Fit Reisen

Auf der Europakarte von Fit Reisen präsentiert sich in Spanien eine neue Art von Retreat mit Fokus auf „Power of Chance“ oder „Free your Mind“. Das Inner Adventure Retreat-Center Valley of Life in Valle de Vida, rund 40 Autofahrtminuten von Málaga entfernt, bietet einwöchige Mental-Programme mit dem Ziel, das geistige Potenzial jedes Gastes zu optimieren, das Immunsystem zu stärken und neue Kraft für den Alltag zu gewinnen. Außergewöhnliche Erlebnisse werden mit Eisbaden nach der Wim-Hof-Methode, Yoga, Meditation und Breathwork (Atemtechniken) geschaffen. Übernachtet wird entweder in einer restaurierten andalusischen Finca oder Outdoor in Tipis, Eco Lodges oder Bio Geo Domes (geodätische Kuppeln). Als neue Destination in Griechenland bietet Fit Reisen ab sofort die Insel Santorini mit dem Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa***** in Oia. Das mehrfach prämierte Boutique-Hotel in exklusiver Lage bietet Suiten mit Pool- oder weitem Meerblick. Bei Fit Reisen ist es mit den Wohlfühlprogrammen „Santorini Träume“ und „Body Shaping“ vertreten. Ebenfalls wurde das Griechenland-Angebot mit Korfu und dem neueröffneten Angsana Corfu Hotel & Spa***** in Benitses aufgestockt. Es bietet das größte Hotel-Spa der Insel. Ayurveda der Spitzenklasse bietet in Frankreich das exklusive Hôtel Le Cep*****. Das historische und familiengeführte Anwesen inmitten der Stadt Beaune in der Region Burgund, überzeugt mit seinem hervorragenden Ayurveda-Center „Centre Ayurvédique Marie de Bourgogne”. Hier kümmern sich Ayurveda-Arzt Dr. Sibin und mehrere Therapeuten aus Indien um das ganzheitliche Wohl der Gäste. Ebenfalls reizvoll ist das hauseigene und mehrfach ausgezeichnete Wellness-Center „Spa Marie de Bourgogne”.In Osteuropa nimmt Fit Reisen das moderne Wellnessresort Modrzewie Park Hotel***** im südpolnischen Kurort Szczawnica neu auf. Im westböhmischen Kurort Karlsbad präsentiert sich neu das exklusive Savoy Westend Hotel***** mit Heilkuren und Luxus-Wellness. Das Ungarn-Angebotwurde um die zwei Häuser Hotel Karos Spa ****S in Bad Zalakaros und Aqua Hotel Termál *** in Mosonmagyaróvár im Katalog erweitert.



Gesundheitsurlaub auf der Fernstrecke mit Ayurveda und Wellness

Für eine regenerative Fernreise empfiehlt sich aktuell mehr denn je Sri Lanka. Das bewährte „Safe and Secure“-Konzept des Inselstaats im Indischen Ozean gewährt sowohl geimpften als auch ungeimpften Touristen die Einreise. Fit Reisen vergrößert sein hiesiges Ayurvedakuren-Angebot mit drei Häusern. Neu dabei ist beispielsweise das privatgeführte Amba Polhena Ayurveda Resortmit stilvollem Design, erstklassigem Service und in exklusiver Lage an der Südküste Sri Lankas. In unmittelbarer Nähe zur Hauptstadt Colombo liegt das Ayurveda Kaya Holistic Health Resort im malerischen Fischerdorf Uswetakeiyawa. Eingebettet zwischen dem Indischen Ozean und einer üppigen tropischen Lagune erleben Gäste hier eine exklusive Ayurvedaauszeit in stilvollem Ambiente. Claudia Wagner: „Gerade in der aktuellen Zeit werden Gesundheitsreisen immer wichtiger und bieten neben der Tiefenregeneration auch ein besonderes Gefühl von Sicherheit. Auf der Fernstrecke sind aktuell besonders Ayurvedakuren in Sri Lanka nachgefragt. Das hohe Sicherheitskonzept und die Einführung der „Level One“ zertifizierten Ayurvedahotels, die alle Hygienevorschriften vorbildlich umsetzen, einen hohen Komfort bieten und nur getestete internationale Gäste unterbringen, schaffen bei unseren Kunden Vertrauen.“Das Indien-Produktportfolio wird durch das The Travancore Heritage in Kerala erweitert. Authentische Ayurvedakuren werden hier inmitten traditioneller Kerala-Architektur praktiziert. Ein neues Urlaubshighlight in Thailand bietet Fit Reisen mit dem luxuriösen RAKxa Wellness & Medical Retreat***** in Samut Prakan, bekannt als Bangkoks grüne Lunge.Das Fünf-Sterne-Luxusresort (Adults Only) mit Fokus auf modernstes Medical Wellness offeriert maßgeschneiderte Health-Programme, die von zertifizierten Ärzten entwickelt wurden. Innovative medizinische Behandlungen für ganzheitliche Therapien werden mit der zuvorkommenden thailändischen Gastfreundschaft kombiniert. Ein Aufenthalt beinhaltet personalisierte drei- bis 14-tägige Packages, die eine vollständig transformative Erfahrung schaffen sollen.Ein Hideaway für alle Surf- und Yogafreunde ist das „The Yogi Surfer“ in Tamraght, Marokko. Auf einem Hügel gelegen, bietet das familienfreundliche Boutique-Hotel einen weiten Blick über den Atlantik. Wer mag, nimmt an Anfänger- bis Fortgeschrittenenkursen von zertifizierten Surf- und Yogalehrern teil. Ebenso angeboten werden Aktivitäten wie Kochkurse, Stand-Up-Paddling oder Ausflüge in die Sahara.



Fit Reisen-Katalog „Deluxe 2022“ mit neuer Wellnessdestination Katar

Sowohl im Hauptkatalog „Gesundheit und Wellness“ als auch im Spezialkatalog „Deluxe“ von Fit Reisen präsentiert sich ganz neu das Zulal Wellness Resort by Chiva-Som***** in Nord-Katar. Die großzügig angelegte Anlage auf 280.000 Quadratmetern liegt unweit des Nationalparks Umm Tais und bietet einen exklusiven Blick auf den Arabischen Golf. Das Luxusresort ist in ein Erwachsenen- und ein Familienareal aufgeteilt. Beide Bereiche vereinen traditionelle arabisch-islamische Medizin (TAIM) mit einer modernen, ganzheitlichen Gesundheits- und Wohlfühlphilosophie. Für einen luxuriösen Medical Wellnessurlaub in Italien nimmt Fit Reisen das in 2021 neueröffnete Palazzo Fiuggi Wellness Medical Retreat***** im Kurort Fiuggi, rund 80 Kilometer süd-östlich von Rom, ins Programm. Packages wie „Immun Boost“, „Deep Detox“ oder „Optimal Weight“ bedienen die steigende Nachfrage nach modernen Gesundheitsangeboten. Für eine exklusive Auszeit in Marokko ist ab sofort das Royal Mansour Marrakech***** vertreten. Innerhalb der alten Stadtmauern von Marrakesch liegt das rund vier Hektar große Resort mit eleganten Riads und Pools. Privatsphäre hat hier oberste Priorität: Ein unterirdisches Tunnelnetz dient Mitarbeiter dazu, sich fast unsichtbar zwischen den Riads und öffentlichen Bereichen zu bewegen. Um sich noch intensiver über die neuen Fit Reisen-Angebote zu informieren, plant der Veranstalter zeitnah ein Webinar zur Katalogvorstellung für interessierte Expedienten.



Fit Reisen bietet weiterhin Flex-Tarif für sorgenfreies buchen

Um Kunden ein sicheres Gefühl bei ihrer Urlaubsbuchung zu geben, bietet Fit Reisen weiterhin den „Flex-Tarif“. Mit dem hinzubuchbaren Up Great sind eine kostenfreie Umbuchung und Stornierung bis 14 Tage vor Anreise möglich. Alle Pauschalreisen sind durch einen Insolvenzschutz mit Sicherungsschein abgesichert. Die Fit Reisen-Kataloge für 2022 sind auch online bestellbar unter www.fitreisen.de/service/katalog. Weitere Informationen zu Fit Reisen gibt es unter www.fitreisen.de.