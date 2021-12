2 Sternekoch verlässt Restaurant und arbeitet im Krankenhaus

Zwei-Sterne-Koch Hendrik Otto setzt in 90 Helios Kliniken neue Maßstäbe in der Kulinarik. Qualität, Nachhaltigkeit und Service-Exzellenz sollen Kern einer neu ausgerichteten Speiseversorgung für Patienten und Mitarbeiter bei Helios werden.

Hendrik Otto

Zwei-Sterne-Spitzenkoch Hendrik Otto wird zum 1. März 2022 Leiter Quality and Sustainable Culinary Development bei Helios. Diese für ihn neu geschaffene Position bei Europas größtem Klinikbetreiber übernimmt Otto nach elf Jahren als Küchenchef des Restaurants Lorenz Adlon Esszimmer im legendären Kempinski Hotel Adlon. Der Spitzenkoch wird zum einen die hohe Qualität der Patienten- und Mitarbeiterverpflegung in den Kliniken ausbauen und gleichzeitig einen neuen Schwerpunkt bei der Nachhaltigkeit setzen: So sollen gesunde und nachhaltige Gerichte stärker in den Fokus rücken und zukünftig mehr Lebensmittel aus der ökologischen Landwirtschaft in den Küchen des Unternehmens zum Einsatz kommen.

„Mit Hendrik Otto gewinnen wir einen mehrfach ausgezeichneten Experten, der unseren weiteren Weg zur Service Exzellenz im Bereich Kulinarik maßgeblich mitgestalten wird. Wir freuen uns sehr darauf, die Themen Nachhaltigkeit und Qualität unter seiner Regie bei Helios noch stärker zu besetzen und Helios damit auch im Bereich der Patienten- und Mitarbeiterverpflegung zur Nummer eins zu machen,“ sagt Helios COO Enrico Jensch zur Neuverpflichtung des Spitzenkoches bei Helios.

Helios bekennt sich mit diesem Schritt erneut zum Thema Service Exzellenz und möchte neue Maßstäbe in der Verpflegung seiner Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Gästen setzen. Diese kommen schon seit dem vergangenen Jahr in den Genuss von Speisen, die Spitzenköche entwickelten und die Helios unter dem Motto „6 Köche, 12 Gerichte“ in 90 Kliniken deutschlandweit als Wahlleistung anbietet – in einzelnen Kliniken zuletzt auch für gesetzlich versicherte Patienten. Bereits seit 2019 ist Hendrik Otto als einer der sechs Sterneköche bei diesem Projekt an Bord.

„Es ist seit jeher mein Bestreben, Menschen mit meinen Gerichten glücklich zu machen. Daher habe ich schon beim Projekt „6 Köche, 12 Gerichte“ sehr schnell zugesagt. Dass ich in meiner neuen Rolle bei Helios zukünftig auch noch die Menschen auf ihrem Weg der Genesung unterstützen kann, macht mich unglaublich stolz. Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe“, so Hendrik Otto.

Für Helios ist die Besetzung der neuen Position im Unternehmen mit Hendrik Otto eine strategische Weiterentwicklung der bisherigen Zusammenarbeit. Daran knüpfen Helios und Otto nun im März 2022 an, um die Verpflegung in den Helios Kliniken gemeinsam weiterzuentwickeln und die Themen Nachhaltigkeit und Qualität noch einmal stärker zu besetzen.

Es ist noch nicht bekannt, wer Otto im Lorenz Adlon Esszimmer ersetzen wird.