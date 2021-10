Amanzoe: I SEA FOOD – AMANZOE KÜNDIGT SEINE NEUE GASTKOCHSERIE AN

KONSTANTINA FAKLARI & DIMITRIOS DIMITRIADIS

Während die Sommersonne auf dem Peloponnes langsam untergeht, bringt der Herbst in Amanzoe eine Fülle neuer Erlebnisse mit sich, wo warme Tage und kühlere Nächte diejenigen willkommen heißen, die Frieden und Ruhe suchen. Zu dieser Jahreszeit erwacht die griechische Landschaft mit ihren blühenden Olivenhainen und Weinbergen in voller Farbe zum Leben. Für diejenigen, die die Saison aus erster Hand erleben möchten, führt Amanzoe eine neue Pop-up-Restaurantreihe ein, bei der zwei Gastköche aus Griechenland die frischen Zutaten und Aromen der Region zelebrieren.

Bleiben Sie aktuell! Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter!

Mit einem Klick abbestellbar! https://www.gourmet-report.de/newsletter/

An ausgewählten Terminen im Oktober werden renommierte Köche, die die griechische Gastronomie geprägt haben, in der Bibliothek von Amanzoe ihre eigenen exklusiven Degustationsmenüs servieren und dabei die traditionellen Kochmethoden und Produkte der Argolis und des Peloponnes vorstellen. Die Köche präsentieren fortschrittliche, kreative und einzigartige Menüs, die von diesem Erbe inspiriert sind, und erläutern die Konzeption jedes Gerichts, was ein interaktives Erlebnis darstellt. Die Gäste können auch wählen, ob sie ihre Mahlzeit mit speziell ausgewählten griechischen Weinen ergänzen möchten.

KONSTANTINA FAKLARI

Samstag 9. Oktober

Küchenchefin Konstantina Faklari hat in einigen der bekanntesten Restaurants Griechenlands gearbeitet. Vom emblematischen Moon bis zu einem der gefragtesten Restaurants in Athen, dem Zillers, macht ihre Erfahrung sie zu einer der etabliertesten Köchinnen des Landes. Aufgewachsen in Vervena, Arkadien, gehören zu den frühesten Erinnerungen der Köchin das Backen von Olivenbrot durch ihren Vater, das Backen süßer Kürbiskuchen durch ihre Mutter und das Pflücken von Gemüse aus dem Garten ihrer Großeltern. Dieses starke kulinarische Erbe inspiriert Konstantina, deren Ansatz beim Kochen heute darin besteht, Nostalgie auszustrahlen und gleichzeitig die griechische Küche zu fördern und weiterzuentwickeln. Das Menü der Küchenchefin im Amanzoe spiegelt diese Gefühle wider, indem es einige der Lieblingsgerichte der Region neu interpretiert.

DIMITRIOS DIMITRIADIS

Samstag 16. Oktober

Dimitrios Dimitriadis, einer der renommiertesten Köche Griechenlands, ist in Larissa geboren und aufgewachsen, wo er unmittelbar nach seinem Schulabschluss seine Ausbildung zum Koch an der Hotel Management & Culinary School of Rhodes begann. Seine Großeltern, die Landwirte waren, haben Dimitrios stark beeinflusst, und seine Leidenschaft für Lebensmittel rührt daher, dass er als Kind viel Zeit mit ihnen verbrachte und dabei die Wertschätzung für frische Produkte entdeckte. Seit seiner Ausbildung hat Dimitrios als Küchenchef in zahlreichen mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants und Hotels auf der ganzen Welt gearbeitet, wo er eine Reihe internationaler kulinarischer Techniken kennengelernt hat. Jetzt arbeitet er als Küchenchef im Artisanal, einem modernen Gartenrestaurant, das sich durch seinen ausgeprägten mediterranen Stil mit deutlichen Bezügen zur griechischen Küche auszeichnet. Der Küchenchef bringt sein Fachwissen in das Amanzoe ein und präsentiert auf seiner Speisekarte Techniken aus dem ganzen Kontinent mit einem stilvollen und modernen Ambiente.

Für jede Veranstaltung gibt es nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen, daher ist eine Reservierung im Voraus erforderlich. Für alle Anfragen wenden Sie sich bitte direkt an das Reservierungsteam von Amanzoe unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Tel: +30 275 4772 888

Email: amanzoe@aman.com



Aman wurde 1988 mit der Vision gegründet, eine Sammlung von intimen Rückzugsorten mit der bescheidenen, warmen Gastfreundschaft eines anmutigen Privathauses zu schaffen. Das erste, Amanpuri (Ort des Friedens) in Phuket, Thailand, führte das Konzept ein und seitdem ist Aman auf 33 exquisite, ruhige Hotels und Resorts in 20 Destinationen auf der ganzen Welt angewachsen. Weitere acht Häuser befinden sich im Bau, das nächste soll 2021 in New York eröffnet werden. In solch spektakulären Umgebungen hat Aman sein Angebot mit seinem transformativen Einfluss auf Geist, Körper und Seele durch harmonisch gestaltete Umgebungen, die die Gäste aus ihrem Alltag herausholen, verfeinert. Zwölf Häuser bieten auch private Markenresidenzen an: Zufluchtsorte, die über alltägliche Vorstellungen von Luxus hinausgehen und es einigen wenigen Auserwählten ermöglichen, den Aman-Lebensstil dauerhaft zu verwirklichen.

In den letzten Jahren ist Aman gewachsen, um seinen begehrten Lebensstil über die Parameter seiner Oasen hinaus anzubieten. Im Jahr 2018 setzte die Einführung von Aman Skincare den ganzheitlichen Einfluss der Marke fort und bietet wunderschöne duftende Formeln mit kraftvollen, rein natürlichen Inhaltsstoffen, die von den Aman Spas inspiriert sind. Die Einführung von SVA – einer Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, die zur Aufrechterhaltung einer optimalen Gesundheit beitragen – und Aman Fine Fragrance im Jahr 2020 setzte diese Reise fort und brachte Aman in den Komfort der eigenen vier Wände. Dieses Gefühl wurde 2021 mit der Ankunft einer neuen Einzelhandelskollektion, The Essentials by Aman, aufgegriffen, die zeitlose Konfektionsstücke umfasst, die die Bedürfnisse jedes Aman-Gastes erfüllen.

Da Innovation ein Eckpfeiler der Markenphilosophie ist, begrüßte Aman im Jahr 2020 eine neue Hotelmarke, Janu – was auf Sanskrit „Seele“ bedeutet. Janu bietet eine einzigartige Auffassung von Gastfreundschaft, bei der echte menschliche Interaktion, spielerischer Ausdruck und soziales Wohlbefinden im Mittelpunkt der Erfahrung stehen. Janu zielt darauf ab, Kopf und Herz ins Gleichgewicht zu bringen und die Seele neu zu beleben. Drei zukünftige Janu Hotels sind bereits im Bau: Montenegro (2022), Al Ula in Saudi-Arabien (2023) und Tokio (2023). Janu Montenegro wird das erste Hotel mit dem Konzept der Serviced Residences sein, das es den Gästen ermöglicht, den Geist von Janu voll und ganz zu verinnerlichen.

www.aman.com

Bleiben Sie aktuell! Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter!

Mit einem Klick abbestellbar! https://www.gourmet-report.de/newsletter/