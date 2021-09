Die besten Restaurants in Bremen 2021/2022

Schnörkellose, handwerklich überraschend präzise und geschmacklich ausdrucksstark zubereitete Küche aus Bremen. Bremen / Bremerhaven punkten mit tollen Restaurants. Stefan Ladenberger und Denis Behljuljevic sind beste Köche der Stadt.

Stefan Ladenberger vom „Kleinen Lokal“ in Fesenfeld und Denis Behljuljevic von „Due Fratelli“ stehen nach dem Geschmack des Gusto auf Platz 1 der kulinarischen Hitparade in der Hansestadt. Beide haben sechs von zehn Gusto-Pfannen erhalten. Fünf Gusto-Pfannen gehen dieses Jahr an Grashoff’s Bistro (Bremen), Natusch (Bremerhaven) und Restaurant PIER 6 (Bremerhaven).



Das kleine Lokal

In dem kleinen Lokal von Nina und Stefan Ladenberger sind dem Gast nicht nur ein sehr gepflegtes Ambiente und aufmerksamer, persönlich zugewandter Service garantiert, man wird hier auch ambitioniert auf hohem Niveau bekocht. Der Chef und sein Team kredenzen eine ganz und gar schnörkellose, handwerklich überraschend präzise und geschmacklich ausdrucksstark zubereitete Küche aus sehr guten Produkten, die auch was fürs Auge bietet. Ladenbergers Teller sind wohl proportioniert und mit ästhetischem Gespür angerichtet, klar strukturiert und nicht übertrieben verspielt. Der Fokus liegt meist auf wenigen, gut aufeinander abgestimmten und auf den Punkt gebrachten Komponenten. Und das Beste: Es schmeckt alles noch raffinierter, als es aussieht. Dazu gibt es eine umfangreiche, fair kalkulierte europäische Weinauswahl.



Due Fratelli

Das muss man auch erst mal schaffen: Das Due Fratelli der beiden Brüder Denis (Küche) und Elvis (Service) Behljuljevic hat einerseits das Temperament und den Charme eines typischen Ristorante „um die Ecke“, hebt aber zugleich das Niveau bei den frisch und akkurat zubereiteten Gerichten und den dazu ausgewählten Weinen auf ein deutlich überdurchschnittliches Niveau. So lässt es sich hier völlig unkompliziert und in lockerer Atmosphäre genießen, ohne aber auf hohe Produktqualitäten und fundiertes Handwerk verzichten zu müssen. Neben einer variierten Auswahl selbst produzierter Pasta (probierfreundlich in 1/4 bis 4/4 Portionen) von zarten Ravioli bis zur 16 Stunden lang geschmorten Bolognese arbeitet das Team vor allem im Bereich der Vorspeisen und Zwischengerichte etwas kreativer, während die Hauptgerichte wieder gediegener auf Fisch oder Fleisch ausgerichtet sind.





Die besten Restaurants des Gusto in Bremen / Bremerhaven im Überblick

6+ und 6 Pfannen

– Das Kleine Lokal, Bremen

– Due Fratelli, Bremen



5+ und 5 Pfannen

– Grashoff’s Bistro, Bremen

– Natusch, Bremerhaven

– Restaurant PIER 6, Bremerhaven



