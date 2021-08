World Paella Day CUP startet mit 36 internationalen Köchen: Insgesamt nehmen 20 Länder an der Vorrunde teil, wovon sich die besten acht für die Reise nach Valencia qualifizieren, um dort um den Pokal zu kämpfen.

World Paella Day CUP

Der Countdown zum nächsten Welt-Paella-Tag läuft. Wie jedes Jahr wird am 20. September der Internationale Tag der Paella gefeiert, ein Tag, der die Anerkennung des universellsten Gerichts der valencianischen Gastronomie feiern soll. Wieder einmal wird der World Paella Day CUP ausgetragen, um den besten Paella-Koch der Welt zu finden.

Und die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Die Paella-Kocher werden weltweit angeheizt, die Schürzen umgebunden und die Kochkünste bei der Zubereitung des internationalen Gerichts unter Beweis gestellt. Insgesamt 36 Köche aus 20 verschiedenen Ländern haben sich für die Online stattfindende Vorrunde angemeldet. Die acht besten Köche werden dann zum Finale am 20. September 2021 nach Valencia eingeladen, um um den 1. Platz zu kämpfen.

Paella in seiner internationalsten Form

Köche aus Russland, China, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika und Europa haben ihre Bewerbungen für die Teilnahme an dieser zweiten Auflage des World Paella Day CUP eingereicht.

Die nächsten Schritte zum Gewinn des World Paella Day CUP

Auf der Website kann man noch bis zum 15. August alle Videos der 36 Köche ansehen, die um einen Platz im Finale kämpfen, und für seinen Lieblingskoch stimmen. In diesem Jahr können die Fans des Wettbewerbs und die Paella-Liebhaber unter dem Hashtag #WorldPaellaDayCUP in reinster Fußballmanier dem Kandidaten, den sie unterstützen, ein Ständchen singen. Von diesem Zeitpunkt an wird eine Jury, die sich aus von der Organisation des Welt-Paella-Tages ernannten Fachleuten zusammensetzt, die Stimmen, den beruflichen Werdegang, die Unterstützungsrufe und die Videos der Teilnehmer berücksichtigen. https://a.cstmapp.com/entries/915632

Eine zweite Ausgabe voller Neuerungen

Wenn es die Umstände erlauben, werden die acht Finalisten dieses Jahr nach Valencia eingeladen, um am 20. September persönlich am Wettbewerb teilzunehmen.

Der Gewinner erhält als Preis eine von einem Fallas-Künstler angefertigte Trophäe, die ihn als Gewinner der zweiten Auflage des World Paella Cups ausweist. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmer eine personalisierte Jacke und eine Urkunde über ihren Status als Finalisten.

Alle Einzelheiten des Wettbewerbs werden auf www.worldpaelladay.org bekannt gegeben.

Regelmäßige Updates zu den Sicherheits- und Hygienemaßnahmen finden Interessierte unter www.visitvalencia.com/de/die-neue-normalitaet-kommt-valencia.

Weitere Informationen unter www.visitvalencia.com