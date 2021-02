BAU IN THE BOX by Christian Bau

Christian Bau schlägt einen neuen Weg ein – getreu seinem Motto „Do things with passion or not at all“ entstand während seiner jüngsten Kreativpause BAU IN THE BOX.

Christian Bau mit Lieblingsmessern CHROMA Haiku Kuroushi

Ab 12. Februar 2021 kreiert Christian Bau wöchentlich ein neues Vier-Gänge-Menü aus der Box. Freitags nach Hause geliefert und mit wenigen Handgriffen vollendet, dürfen Feinschmecker diese Gaumenfreuden am Wochenende genießen. Das Menü kostet für zwei Personen 195 €, weitere raffinierte Supplements des Drei-Sterne-Kochs sowie Weinempfehlungen der Sommelière Nina Mann stehen ebenfalls zur Wahl.

Damit die Lieferung per UPS am Freitagnachmittag eintrifft oder zur Abholung bereitsteht, müssen Bestellungen bis spätestens Mittwoch 11.00 Uhr der jeweiligen Woche an info@victors-fine-dining.de eingehen. Das Angebot ist auf 75 Boxen limitiert und gilt entsprechend solange der Vorrang reicht.

