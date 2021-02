Lufthansa: 2021 zusätzliche Statusmeilen sammeln

Miles & More Teilnehmer sammeln ganz automatisch doppelte Statusmeilen für Flüge

Statuskunden sammeln mit Flügen in der First und Business Class erstmals doppelte HON Circle Meilen

Zusätzlich sammeln Vielflieger mit Frequent Traveller und Senator Status erstmals auch Statusmeilen mit dem Einsatz ihrer Miles & More Kreditkarte



Die Lufthansa Group möchte ihren treuesten Kunden in diesen Zeiten frühzeitig Sicherheit bieten. Für Vielflieger ist es bei dem geringen Flugangebot aktuell nicht leicht, ihren Status zu erhalten oder sich dafür zu qualifizieren. Mit weitreichenden, einmaligen Kulanzregelungen erleichtert die Lufthansa Group dies nun deutlich. Status- und HON Circle Meilen werden automatisch und unabhängig von der Buchungsklasse verdoppelt. Zusätzlich wird für Frequent Traveller und Senatoren auch das Sammeln von Statusmeilen mit der Miles & More Kreditkarte möglich sein. Alle Kulanzregelungen gelten für das gesamte Jahr 2021.

„Wir fliegen derzeit auf Sicht und wissen um die schwierige Lage in der Corona-Pandemie auch für unsere Kunden. Wie sich die Möglichkeiten des Reisens in diesem Jahr entwickeln werden, können wir leider nicht voraussagen. Deshalb schaffen wir für unsere treuesten Kunden Verlässlichkeit, indem wir den Erhalt und das Erreichen des Vielfliegerstatus deutlich erleichtern“, sagt Joost Greve, Head of Loyalty der Lufthansa Group.

Doppelte Statusmeilen und HON Circle Meilen für Flüge sammeln

Statusmeilen mit der Miles & More Kreditkarte sammeln

„Mit diesem attraktiven Zusatzangebot werten wir die Miles & More Kreditkarte für unsere loyalsten Kunden deutlich auf und sprechen ihnen zusätzlich unsere Wertschätzung für ihre anhaltende Treue aus. Durch den Einsatz der Karte im täglichen Leben und der damit verbundenen Möglichkeit, in diesem Jahr über die Fliegerei hinaus Statusmeilen zu sammeln, bieten wir einen einmaligen Vorteil und sind damit absoluter Vorreiter,“ so Sebastian Riedle, Geschäftsführer der Miles & More GmbH.

Außerdem werden jedem Frequent Traveller oder Senator, der Inhaber einer Miles & More Kreditkarte ist, einmalig 5.000 Statusmeilen gutgeschrieben. Gleiches gilt für eine erfolgreiche Neubeantragung im Aktionszeitraum. Die gesammelten Statusmeilen werden automatisch im Miles & More Meilenkonto angezeigt. Der Maximalwert der Aktion liegt insgesamt bei 30.000 Statusmeilen. Einzige Einschränkung: Für Statusmeilen, die über die Miles & More Kreditkarte gesammelt werden, werden keine Select Meilen vergeben.

Bereits 2020 hatte die Lufthansa Group Kulanzregelungen für Miles & More Statuskunden angeboten. So wurde Ende des Jahres bereits bekannt gegeben, dass gesammelte HON Circle Meilen aus dem Kalenderjahr 2019 nochmals gutgeschrieben und 2020 sowie 2021 für die erneute Requalifikation angerechnet werden. Die Lufthansa Group ist gemeinsam mit Miles & More, als Europas führendem Vielflieger- und Prämienprogramm, das erste Unternehmen, das seinen Statuskunden Kulanzregelungen in diesem Ausmaß anbietet.

