Neuer Restaurantführer für Deutschland

Der seit zwei Jahren in Österreich engagierte Restaurantführer www.restaurant.info weitet seinen Tätigkeitsbereich auf Deutschland aus. Zum Start befinden sich rund 12.000 Gaststätten und Restaurants aus Deutschland im Verzeichnis. Das Angebot wird laufend erweitert. Insgesamt listet der Restaurantführer mehr als 20.000 Betriebe.

Übersicht zu 11.857 Restaurants aus Deutschland: www.restaurant.info/deutschland



Die Plattform bietet zwei Besonderheiten: Zum einen befinden sich am Portal neben den eigenen Gästerezensionen auch die transparent zusammengefassten Bewertungen von Quellen wie Google, TripAdvisor oder Facebook. Zum anderen setzt restaurant.info auf detaillierte Suchmöglichkeiten. Dazu stehen 47 Suchfilter für die individuelle Auswahl des passenden Restaurants zur Verfügung.

Der Gründer von restaurant.info Erwin Oberascher dazu: „So lässt sich zum Beispiel nach China-Restaurants mit Terrasse suchen, nach Restaurants mit Hundeverbot oder nach Gaststätten, die mindestens 30 Prozent vegetarische Speisen auf der Karte haben und zudem über einen Spielplatz verfügen. Jedes Restaurant hat die Möglichkeit seine Vorzüge im Detail auf restaurant.info einzutragen, inklusive Links, Bilder oder auch Videos“. Die Eintragung von Gastronomiebetrieben auf restaurant.info ist kostenlos. Geld verdienen möchte das siebenköpfige Start-up-Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Friedburg durch Premium-Einträge und langfristige Sponsor-Partnerschaften.

Das Verzeichnis wird täglich größer und mit zusätzlichen Informationen erweitert. Neue Restaurants können hier vorgeschlagen oder eingetragen werden: www.restaurant.info/restaurant-vorschlagen

Das in Oberösterreich ansässige Team von restaurant.info hat umfangreiche Erfahrung im Aufbau und Betrieb großer Such- und Bewertungsplattformen, insbesondere in der Hotellerie. Unter dem Dach der thematica GmbH betreibt es mit www.kinderhotel.info unter anderem eine der meistbesuchten Websites für Kinder- und Familienhotels im deutschsprachigen Raum.

