Fünf Tipps für das perfekte Dinner zu Hause

Von der Vorbereitung bis zum Dessert. Selbst ausgerichtete Dinner bringen so manche Herausforderung mit sich. Damit es dennoch zu einem einzigartigen und tollen Erlebnis wird, gibt Fernsehkoch Mirko Reeh als Experte der Feinbrennerei Sasse praktische Tipps für das perfekte Dinner zu Hause.

Mit dem Rezept Willam Smokes Cigar zeigt die Feinbrennerei Sasse eine winterliche Sour-Interpretation

Denn nicht nur die bevorstehenden Feiertage, sondern auch die aktuelle Lage machen Zusammenkünfte im eigenen zu Hause sehr beliebt. Von der Vorbereitung über die Zusammenstellung des Menüplans bis zum rundum gelungenen Ambiente gibt es dabei einiges zu bedenken. In fünf Tipps zeigt Mirko Reeh, wie das Dinner zu Hause zu einem Erfolg werden kann.

Vorbereitung ist Alles

„Die Ankunft der Gäste ist der Startschuss für das gemütliche Dinner in den eigenen vier Wänden – jedoch nicht für die Vorbereitung der Speisen. Denn der größte Teil der Zubereitung sollte bereits vorab geschehen sein, sodass der Gastgeber den Abend mit seinen Gästen genießen kann und nicht zu viel Zeit in der Küche verbringt. Natürlich gibt es auch Zutaten wie Gemüsebeilagen, die frisch zubereitet werden – vieles lässt sich jedoch gut vorbereiten wie das Garen des Fleisches oder das Dessert. Am Abend selbst sollten also lediglich kleine Handgriffe ausstehen, die das Dinner dann servierbereit machen. Dabei kann beispielsweise die Erstellung eines Zeitplans helfen.“

Getränke als Begleiter des Menüs

„Vom Aperitif zur Begrüßung bis zum Digestiv – jedes Dinner wird durch passende und auf die Speisen abgestimmte Getränke abgerundet. Beim Aperitif zum Beispiel bietet es sich an, herbe oder bittere Drinks zu wählen, da diese die Geschmacksknospen öffnen. Ein Beispiel: Das Rezept William smokes cigar. Die Sour-Interpretation der Feinbrennerei Sasse liefert mit der Kombination aus dem Kornbrand Cigar Special und einen Williams Brand ein besonders spannendes Geschmackserlebnis.“

Planung der Gänge

„Die sorgfältige Auswahl und Zusammenstellung der Speisen geben dem Dinner seinen Charakter. Somit lohnt es sich, reichlich Zeit in die Planung zu investieren und die einzelnen Gänge gut aufeinander abzustimmen. Eine gelungene Abwechslung zwischen den Hauptgängen bietet dabei ein aromatischer Zwischengang. So sorgt beispielsweise das Pork Belly Rezept der Feinbrennerei Sasse für eine gelungene Abwechslung und Überraschung. Denn mit einem Hauch des Cigar Special Edelbrandes bringt er durch sein zartes Aroma eine unvergleichlich fruchtige Note und begeistert selbst den größten Barbecue Kenner. Auch zur Verfeinerung von anderen Marinaden eignet sich der Cigar Special super. Solch ein intensiver Zwischengang macht dabei Lust auf mehr und öffnet die Geschmackssinne durch seinen rauchigen Touch für weitere Delikatessen und Gänge.“

Die passende Atmosphäre

„Das Zusammenspiel aus Ambiente, Sinn und Geschmack spielt bei einem Dinner eine große Rolle, denn jeder noch so kleine Einfluss steuert die Geschmackswahrnehmung. Für eine kulinarische Wohlfühlatmosphäre sind sowohl räumliche als auch soziale Ebenen entscheidend. Die räumlichen Faktoren beinhalten neben den Farben und der Beleuchtung auch den Geruch. Für ein leichtes Menü bieten sich daher fröhliche Farben, ein bitterer Aperitif zur Begrüßung und ein dezenter Citrus Duft im Raum an, um die Geschmacksknospen wachzurütteln. Bei einem Menü mit einem hohen Fleisch- oder Fischanteil sind gedeckte Farben, stimmungsvolle Beleuchtung, ein rauchiger Duft und ein Edel-brand perfekt, um das Dinner einzuleiten.“

Ausklingen des Abends

„Egal ob ein leckeres Dessert oder ein Digestif – mit dem Finale des Dinners muss der Abend noch lange nicht zu Ende sein. Vielmehr sollte dieses zu einem gemütlichen Ausklingen des Abends einladen und dafür den passenden Rahmen schaffen. Daher gerne zum letzten Gang einen Drink reichen, denn mit einem Getränk in der Hand fühlen sich Gäste willkommen zu bleiben und weiterhin gemütlich zusammenzusitzen. Um diesen Effekt zu verstärken, bietet es sich an bereits für den Nachtisch oder das Digestif den Esstisch zu verlassen und die Runde ins Wohnzimmer zu verlegen.“

Rezept William Smokes Cigar

Zutaten

– 50ml Cigar Special

– 10ml Williams Edelbrand

– 30ml frischer Zitronensaft

– 30ml Ahornsirup

Zubereitung

Das Glas und den Shaker mit Eiswürfeln füllen. Dann 40 ml Cigar Special, 10 ml Sasse Williams Edelbrand und 30 ml Ahornsirup in den Shaker geben. Den frisch gepressten Zitronensaft in das Glas füllen. Anschließend den Drink aus dem Shaker ohne die Eiswürfel (diese dienen nur dem Vorkühlen des Drinks) in das Glas über die frischen Eiswürfel abseihen. Zum Schluss das Glas z.B. mit Thymian und einer Zimtstange dekorieren und den Drink servieren. Cheers!

Als deutscher Koch, Fernsehkoch, Kochbuchautor und Messerspezialist weiß Mirko Reeh worauf es bei einem Dinner zu Hause ankommt

