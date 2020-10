Die 100 besten Köche Deutschlands 2020 (Rolling Pin Rating)

Das Who is Who der deutschen Kochszene hat dem 12. Oktober 2020 bereits seit Monaten entgegengefiebert, um endlich zu erfahren, auf welche Plätze sie dieses Jahr von ihren Kollegen bei den 100 BEST CHEFS GERMANY gewählt wurden. Über 13.600 Mitarbeiter der deutschen Gastronomie und Hotellerie haben in einem zweistufigen Verfahren zuerst die besten Köche des Landes nominiert, um im Anschluss unter den 100 Meistnominierten für ihre Favoriten zu voten

Die besten Köche Deutschlands

www.rollingpinawards.de

Plätze 1-50

1 Sven Elverfeld Restaurant Aqua Wolfsburg 2 Tim Raue Restaurant Tim Raue Berlin 3 Joachim Wissler Restaurant Vendôme Bergisch Gladbach 4 Hans Haas Tantris München 5 Jan Hartwig Atelier München 6 Matteo Ferrantino bianc Hamburg 7 Kevin Fehling The Table Hamburg 8 Marco Müller Rutz Berlin 9 Frank Rosin Restaurtant Rosin Dorsten 10 Torsten Michel Schwarzwaldstube Baiersbronn 11 Bobby Bräuer EssZimmer München 12 Claus-Peter Lumpp Bareiss Baiersbronn 13 Klaus Erfort GästeHaus Klaus Erfort Saarbrücken 14 Christoph Kunz Alois München 15 Hendrik Otto Lorenz Adlon Esszimmer Berlin 16 Karlheinz Hauser Seven Seas Hamburg 17 Clemens Rambichler Sonnora Dreis 18 Sebastian Frank Horváth Berlin 19 Christian Jürgens Restaurant Überfahrt Rottach-Egern 20 Christian Bau Victor‘s FINE DINING by Christian Bau Perl-Nennig 21 Boris Rommel Le Cerf Zweiflingen 22 Jan-Philipp Berner Söl‘ring Hof Rantum (Sylt) 23 Christoph Rüffer Restaurant Haerlin Hamburg 24 Andreas Krolik Lafleur Frankfurt (Main) 25 Michael Kempf FACIL Berlin 26 Peter Hagen-Wiest ammolite – The Lighthouse Restaurant Rust 27 Lucki Maurer STOI Rattenberg 28 Hans-Stefan Steinheuer + Christian Binder Steinheuers Restaurant Bad Neuenahr-Ahrweiler 29 Thomas Martin Jacobs Restaurant Hamburg 30 Benjamin Maerz Restaurant Maerz Bietigheim-Bissingen 31 Jörg + Nico Sackmann Restaurant Schlossberg Baiersbronn 32 Dirk Luther Restaurant Meierei Dirk Luther Glücksburg 33 Douce Steiner Restaurant Hirschen Sulzburg 34 Holger Bodendorf BODENDORF‘S Tinnum (Sylt) 35 Eric Menchon Le Moissonnier Köln 36 Martin Herrmann Le Pavillon Bad Peterstal-Griesbach 37 Christoph Rainer Luce d‘Oro Elmau 38 Dirk Hoberg Ophelia Konstanz 39 Wolfgang Becker Beckers Restaurant Trier 40 Max Strohe Speiselokal tulus lotrek Berlin 41 Ricky Saward Seven Swans Frankfurt (Main) 42 Alexander Herrmann Restaurant Alexander Herrmann Wirsberg 43 René Frank CODA Dessert Dining Berlin 44 The Duc Ngo Funky Fish Berlin 45 Thomas Imbusch 100/200 Hamburg 46 Christian Eckhardt PURS Andernach 47 Felix Schneider Sosein Restaurant Heroldsberg 48 Christian Scharrer Courtier Weissenhaus 49 Daniel Gottschlich + Erik Schmitz Ox & Klee Köln 50 Yannic Stockhausen Cordo Berlin

https://www.gourmet-report.de/newsletter – Immer aktuell mit dem Gourmet Report Newsletter

Die Plätze 51 – 100

51 Dalad Kambhu Kin Dee Berlin 52 Christan Grünwald August Augsburg 53 Edip Sigl Les Deux München 54 Thomas Schanz schanz. restaurant. Piesport 55 Marc Rennhack Sterneck Cuxhaven 56 Sascha Stemberg Haus Stemberg Velbert 57 Frédéric Morel Cœur D’Artichaut Münster 58 Gal Ben Moshe prism Berlin 59 Dylan Watson-Brawn Ernst Berlin 60 Jean-Claude Bourgueil Im Schiffchen Düsseldorf 61 Marco Akuzun restaurant top air Stuttgart 62 Tim Extra Apicius Bad Zwischenahn 63 Achim Schwekendiek Gourmet-Restaurant des Schlosshotels Münchhausen Aerzen 64 Fabio Daneluzzi Kronen-Restaurant Herxheim 65 Benjamin Biedlingmaier Caroussel Dresden 66 Hubert Obendorfer Eisvogel Neunburg vorm Wald 67 Torben Schuster Gut Lärchenhof Pulheim 68 Alexander Hohlwein Restaurant 360° Limburg 69 Sonja Frühsammer Frühsammers Restaurant Berlin 70 Anthony Sarpong Anthony’s Kitchen Meerbusch 71 Rolf Straubinger Burgrestaurant Staufeneck Salach 72 Bernhard Reiser REISERS am Stein Würzburg 73 Andreas Saul Bandol sur Mer Berlin 74 Daniel Schimkowitsch L.A. Jordan Deidesheim 75 Jens Rittmeyer Restaurant Nr° 4 Buxtehude 76 Christian Sturm-Willms Yunico Bonn 77 Ralph Knebel Restaurant Erbprinz Ettlingen 78 Anton Gschwendtner Olivo Stuttgart 79 Christopher Wilbrand Restaurant Zur Post Odenthal 80 Alexander Koppe Skykitchen Berlin 81 Daniel Schmidthaler Klassenzimmer Feldberger Seenlandschaft 82 Denis Feix Die Zirbelstube Stuttgart 83 Henrik Weiser L‘étable Bad Hersfeld 84 Marcus Langer bean & beluga Dresden 85 Dirk Seiger The Fish Club Sylt 86 André Münch Der Butt Rostock-Warnemünde 87 Anton Schmaus Storstad Regensburg 88 Silvio Pfeufer Einsunternull Berlin 89 Elmar Simon Restaurant Balthasar Paderborn 90 Thomas Merkle Merkles Restaurant Endingen 91 Carmelo Greco Ristorante Carmelo Greco Frankfurt (Main) 92 Daniel Raub Genießer Stube Friedland 93 Benjamin Peifer Restaurant Intense Kallstadt 94 Thomas Kellermann Gourmetrestaurant Dichterstub‘n Rottach-Egern 95 Daniel Fehrenbacher Restaurant Adler Lahr 96 Roland Pieber SEO Küchenhandwerk Langenargen 97 Patrick Bittner Restaurant Francais Frankfurt (Main) 98 Yoshizumi Nagaya Restaurant Nagaya Düsseldorf 99 Alexander Müller Restaurant 17fuffzig Burg (Spreewald) 100 Wahabi Nouri Piment Hamburg

www.100bestchefs.de