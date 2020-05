Frank Rücker ist neuer General Manager im Hotel Berlin, Berlin

Frank Rücker übernimmt als General Manager die Leitung des Hotel Berlin, Berlin. Der 49-Jährige blickt auf 15 Jahre Erfahrung im Hotelmanagement zurück, in denen er 12 Jahre in führenden Positionen tätig war. Zuletzt leitete er das Radisson Blu Hotel Bremen, welches ebenso wie Hotel Berlin, Berlin zur Pandox-Gruppe gehört.

Der gebürtige Brandenburger löst Jan-Patrick Krüger ab, der seit 2013 General Manager im Hotel Berlin, Berlin und seit 2018 zusätzlich Regionaldirektor und Geschäftsführer der Pandox AB ist. Mit Frank Rücker als General Manager kann sich Krüger nun um das operative Geschäft der schwedischen Pandox Gruppe in Deutschland kümmern. Die Übergabe wird nach den Sommerferien stattfinden und die Suche nach einem Nachfolger für das Radisson Blu Hotel in Bremen hat bereits begonnen.

„An der neuen Position reizen mich ein großartiges Team an einem extrem spannenden Standort. Keine Stadt ist so divers, bunt und offen wie Berlin und bietet gleichzeitig einen wirtschaftlich so starken Knotenpunkt für den Tourismus. Mit vereinten Kräften werden wir an der aktuellen Situation, welche durch COVID-19 die gesamte Branche trifft, wachsen, gestärkt daraus hervorgehen und dabei neue Wege finden. Gleichzeitig freue ich mich auch darauf, die umfangreichen und bereits begonnenen Renovierungsarbeiten weiterzuführen, mit denen wir unseren Gästen im Hotel Berlin, Berlin eine einzigartige und unverwechselbare Hotelwelt bieten werden“, sagt Rücker.

Frank Ruecker ©HotelBerlinBerlin

Frank Rücker begann seine Karriere 1988 mit einer Kochlehre und arbeitete nach verschiedenen Stationen 1999 als Küchenchef im Dorint Hotel Dresden. Auslandserfahrung sammelte er ab 2001 in der Position des F&B Managers im Dorint Hotel Breslau, Polen und im Dorint Parkhotel Istanbul in der Türkei. Nach Stationen im Dorint Airport Hotel Hamburg und im Mercure Hotel Hamburg Airport Nord arbeitete er 2006 als Executive Assistant Manager im Golden Tulip Hamburg Aviation. Frank Rücker absolvierte 2009 das Studium der Hotelbetriebswirtschaft bei der Hotel Management Akademie in Koblenz. Zur gleichen Zeit war er General Manager im Hilton Garden Inn Stuttgart NeckarPark, bevor er 2010 das Hilton Dortmund leitete. Im Anschluss leitete der 3-fache Familienvater vor seinem Wechsel nach Berlin sieben Jahre als General Manager das Radisson Blu Hotel Bremen.

Über Hotel Berlin, Berlin

Das Hotel Berlin, Berlin am Berliner Lützowplatz wurde 1958 eröffnet, in den 1980ern erweitert und ist seit nunmehr 62 Jahren eine Institution der Metropole. Das Haus verfügt über 701 Zimmerund Suiten, die modern und urban gestaltet sind. Der Conference & Event-Bereich macht das Hotel zum herausragenden Ort für Tagungen und Veranstaltungen. In der hoteleigenen Lounge Berlin, Berlin werden neben erstklassigen Drinks regionale und saisonale Speisen angeboten. Im großzügigen Gym & Sauna Bereich stehen den Gästen modernste Trainingsgeräte, Medizinbälle, ein Boxsack, Yogamatten, eine finnische Sauna sowie ein Sanarium zur Verfügung. Seit 2006 gehört das Hotel zur schwedischen Pandox-Gruppe. Weitere Informationen unter www.hotel-berlin.de #hotelberlinberlin