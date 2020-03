Offener Brief von Gastronominnen und Gastronomen Berlins an den Regierenden Bürgermeister von Berlin

Der Regierende Bürgermeister von Berlin – Senatskanzlei –

Jüdenstr. 1

10178 Berlin

SOS in Zeiten der Corona-Pandemie

Sehr geehrter Herr Regierender Bürgermeister Müller,

die Arbeit, die Sie und Ihre SenatskollegInnen in diesen schweren Tagen leisten wissen wir Berliner Gastronominnen und Gastronomen zu würdigen. Wir erfahren täglich, wie Sie und Ihr Team mit großem Engagement gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Corona-Krise kämpfen.

Sie präsentieren Konzepte und Papiere, geben Pressekonferenzen und versuchen Mut zu verbreiten.

Doch wir stehen bereits jetzt mit dem Rücken an der Wand. Unsere Existenz ist dramatisch gefährdet, denn ohne Buchungen und Gäste schauen wir in leere Kassen und Konten, sehen die stillen Räume unserer geschlossenen Betriebe und wissen schon jetzt nicht, wie wir und unsere MitarbeiterInnen den Monatswechsel überstehen werden, geschweige denn, wie wir die anstehenden Miet- und sonstigen Zahlungen des neuen Monats leisten sollen.

Das Wasser steht uns buchstäblich bis zum Hals!

Erreichen uns nicht unkompliziert und schnellstmöglich Hilfsgelder, werden viele unserer KollegInnen den April nicht durchhalten können. Viele der kulinarischen Attraktionen Berlins mit Köstlichkeiten aus aller Welt wird es dann nicht mehr geben.

Um jetzt zu überleben, benötigen wir:

Soforthilfen, einen Nothilfefond, um Liquiditätsengpässe abzufangen Sofortige Kostenübernahme der Bruttogehälter (Vollzeit und Teilzeit) Fortzahlungen für ausgefallene Arbeitsstunden unserer MinijobberInnen

Sofortige Bürgschaften für Miet- und Pachtverpflichtungen.

Zurückzahlung von Gewebe- und Körperschaftssteuer-Vorauszahlungen

Aussetzung der Insolvenzantragspflicht bis zum 01.03.2021

Rechtlicher Schutz vor Vollstreckungsmaßnahmen aufgrund von Dauerschuldverhältnissen (Miet-, Leasing- und Kreditverträge)

Beachten Sie bitte, in der Gastronomie gibt es keinen „Nachholeffekt“, wir können

nach der Krise eben nicht einfach unsere Produktion hochfahren, um den entgangenen Umsatz nachzuholen. Denn das Essen oder Getränk, das wir heute nicht verkaufen, werden wir drei Monate später nicht mehrfach an den Gast bringen können.

Bitte sprechen Sie uns an, sprechen Sie auch mit dem DEHOGA Berlin, das sind unsere Branchenprofis!

Und sollten Sie unsere Hilfe bei der Versorgung der Berlinerinnen und Berliner oder der Einsatzkräfte mit Speisen und Getränken benötigen – wir sind bereit!

Gastronominnen und Gastronomen Berlins (täglich erreichen uns Mails von Gastronomiebetreiben, die sich diesem Brief anschließen möchten, es handelt sich hier also nur um einen Auszug!)



Spreegold GmbH

Restaurant Volt

Edel und Faul

Lode & Stijn

restaurant papaya vegan

restaurant papaya am boxhagener platz

restaurant papaya am winterfeldtplatz

restaurant papaya in der kantstrasse

papaya royal im KaDeWe – 6. OG

Grill Royal

Pauly Saal

Freundschaft Berlin

Le Petit Royal

Einstein Unter den Linden

Kind Dee

Dottir

Richards Restaurant

Kumpel und Keule Speisewirtschaft

Metzgerei Kumpel & Keule

Restaurant Horváth

Restaurant Tulus Lotrek

Atelier Kristiane Kegelmann

MINE Restaurant

Restaurant Tim Raue

Brasserie Colette

Villa Kellermann

Loretta am Wannsee

Lorettas Alm Hütte

MANA

Gasthaus Tafelrunde

Restaurant Schildkröte

CODA

Weinschule Berlin

Weinlust GmbH

Hallesches Haus

Kerstin Riedel

Rutz Restaurant

Rutz Zollhaus

Einsunternull

theNOname

Sonia Flöckemeier

ORA Restaurant

Mrs. Robinsons

Die Gemeinschaft

Restaurant CORDO

Schmidt Z&KO

Weinladen Schmidt

Michelberger Hotel

Michelberger Restaurant

Christophers

GOLVET

Nobelhart und Schmutzig

Herz & Niere

Restaurant Ernst

Brlo Chicken & Beer

Brlo Brewhouse

Big Stuff Smoked BBQ

Orania.Berlin

Orania Restaurant

Bar Raval

FREA Restaurant

Prism restaurant

Frühsammers Restaurant

Cookies Cream

Cracker

Data Kitchen

Cookies Events

893 Ryotei

Funky Fisch

Kuchi Kant

Madame Ngo

Cocolo Ramen

NgoKimPak

Seatris

Hotel & Restaurant Lindengarten

Glory Duck

MUTED HORN

Mondo Pasta Pastamanufaktur Berlin

Das BilderBuchCafe

A Never Ever Ending Love Story

What do you fancy love?

Pasta Manufaktur Berlin

Berlin Cuisine

Booze Bar Berlin

Goldfisch Bar

Rau & herzlich

Schoppe Bräu Berlin

Schoppe Bräu Taproom im BKK

Eatducation

Restaurant Friedhard’s

Eddielicious

Galander Haifischbar

Galander Kreuzberg

Galander Liquor Store

Galander Charlottenburg

Galander Bar Academy

Das Gretel

Ketering GmbH

Nonsolufrutta GmbH

Posh – Bar Potsdamer Platz

SOMBRERO Berlin

Jimmy’s Food Trailer

Cafe-Restaurant Weyers

Restaurant VOLT Berlin

TISK

Pizzeria Simela finest food

Darwin’s Lab

Bar 1712 J&T

Geist im Glas

Papaya Berlin

Kantine Kohlmann

Tapiocaria

Sunny-Burrito Foodtruck

Ungeheuer Neukölln

CHILEES

Manafood

Glückscafé

TATAS

Chicha Restaurant

Wagner Bistro Berlin

TASTEit Lounge – Bar und Fachhandel

Flaschbierschop

Ganick Getränkehandel

G&H Getränkekontor GmbH

Dieter Voigt Fleischerei, Bäckerei Hillmann

EisQueen

Tupac Berlin

anabelas Kitchen

Macondo Cafe Bar Berlin

Garcia Kaffeebar

Hops & Barley Bar & Grill

BRYK BAR

Lausebengel Berlin

Cheesus

Son Kitchen

Mattea

Salut! Bar

Kraut // Reben

SEXY FRIES

Caterbar – Barcatering Plänterwald

Pannek seine Budike

Restaurant Diekmann

Gasthaus Goldener Stern

Schraders Berlin

Pomeranze

Süßfein Berlin

Zum Steinbock

Trivitys

DUKE Bar & Lounge

Café zur Alten Zicke

Fendricks_Coffee

STAIRS BAR BERLIN

Zug der Liebe

The Clubmap

To Beef Or Not To Beef

To The Bone

Fabelei

Pastamanufaktur Berlin