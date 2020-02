Luxusdorf im Olivengarten

Für das neu eröffnete San Canzian Village & Hotel wurde ein romantisches Minidörfchen im istrischen Hinterland vor dem Verfall gerettet. Traditionelle Architektur trifft nun auf Design und Luxus, Gourmetrestaurant und kreative Cocktailbar inbegriffen.

Im Herzen von Istrien und doch nicht weit vom Meer verwandelte sich das von Olivenbäumen und Weingärten gesäumte, mittelalterliche Dorf Mužolini Donji zum exquisiten Miniatur-Hoteldorf, wie es in dieser Form einzigartig auf der kroatischen Adria-Halbinsel ist.

Historisches Ambiente mit exquisitem Design

Geparkt wird außerhalb, das Golfcar bringt die Gäste zu den sehr individuellen, lediglich 24 luxuriösen Zimmern und Suiten. Sie verbinden behutsam integrierten 5-Sterne-Komfort und behaglich mediterranem Charme mit coolem Design in jahrhundertealter Kulisse.

Sorgfältig ausgewählte Stoffe, Möbelstücke, Tapeten und nicht zuletzt Kunstwerke prägen das Ambiente des Anwesens, dessen ganzjährig beheiztes und abends in sanftes Licht getauchtes Schwimmbad mit Pool-Bar einen weiten Blick in die unverbaute Naturlandschaft eröffnet. Wer Wert auf besondere Individualität legt, kann eine kleine Villa samt Kamin und eigenem Pool buchen.

Gourmetrestaurant mit Weintresor

Auf Genießer wartet eine spannende Küche, für die mit Mario Mandarić,ein Shooting-Star der kroatischen Gourmetszene, bürgt. Er sammelte reichlich internationale Erfahrung als Sous-Chef des Londoner 3-Sterne-Restaurants Fat Duck an der Seite von Heston Blumenthal. Im San Canzian präsentiert er auf der Basis istrischer Spitzenprodukte zwei Linien: kreative Gourmetgerichte zum einen und eine geschmacksintensive, lässige Bistro-Küche zum anderen.

Passend dazu birgt der begehbare Weintresor rund 600 Positionen – von Champagner über Bestes aus Frankreich und Italien bis zu all dem, was Kroatien in den letzten Jahren als eine ungemein spannende Weinregion wieder international etabliert hat.

Kreative Cocktails in der Designerbar

Eine besondere Attraktion des Luxusdorfes ist die von Stardesigner Boris Ružić gestaltete Cocktailbar, wo mit hausgemachten Sirupen und Likören in Kombination mit feinsten Spirituosen außergewöhnliche Drinks entstehen.

San Canzian Village & Hotel, Mužolini donji 7, 52460, Buje, Kroatien, Tel. +385 52 853 897,

info@san-canzian.hr, reception@san-canzian.hr, www.san-canzian.hr

San Canzian Village & Hotel liegt rund 3,7 km von Buje, etwa 5 km vom venezianischen Künstlerdorf Grožnjan mit seinen Galerien und Ateliers und rund 14 km vom Aquapark Istralandia entfernt. Zum Flughafen Pula sind es 81 km, zum Flughafen Triest 88 km.