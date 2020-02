Privatvillen im The Apurva Kempinski Bali eröffnet

Völlige Privatsphäre in Ein-, Zwei-, oder 3-Zimmer Villen auf der Götterinsel

Privatvillen im The Apurva Kempinski Bali

Eingebettet in die tropische Anlage des The Apurva Kempinski Bali sind nun auch die 43 erstklassig designten Privatvillen des Luxushotels am Strand von Nusa Dua eröffnet worden. Benannt nach den mächtigen Königreichen, die einst die Geschicke Indonesiens leiteten, bieten die Ein-, Zwei- und Drei-Schlafzimmer Poolvillen anspruchsvollen Gästen völlige Privatsphäre, geräumiges Wohnen im Haus und im Freien und einen stilvollen Aufenthalt in balinesisch-modernem Ambiente.

„Die Fertigstellung der Villen markiert die letzte Phase der Entstehung unseres Resort und nun sind alle Angebote komplett verfügbar”, so General Manager Vincent Guironnet. “Mit 475 Zimmern, Suiten und Villen, sechs Restaurants, einem hervorragenden Spa und einer Auswahl an vielseitigen Meeting- und Veranstaltungsräumen, ist das Apurva Kempinski Bali eines der dynamischsten und atemberaubendsten Resorts auf der Insel der Götter. Vom Individualreisenden bis hin zu groβen Familien und Gruppen, für intime Feiern oder Hochzeiten – wir erfüllen die gesamte Palette an Bedürfnissen”.

Versteckt zwischen tropischen Gärten, bietet jede der zweistöckigen Villen absolute Privatsphäre. Außenterrassen und Privatpools sind von üppigem Laub und raffinierten architektonischen Elementen umgeben, die vom Architekten Budiman Hendropurnomo, der das Indonesien-Büro Denton Corker Marshal gründete, geschaffen wurden. Die größeren Villen verfügen zudem über Küchen und Essbereiche auf dem Dach. Die mit Holz und Stein verkleideten Innenräume sind mit Rattan-Bambus-Möbeln, gewebten Sumba-Textilien und handgemachten Holzschnitzereien aus Bali und Java sorgfältig verarbeitet und geben den Gästen einen Eindruck von Balis reicher Design-Geschichte und Kreativität.

„Wir haben enorme Anstrengungen unternommen, um das indonesische Erbe in den Augen der Welt zu präsentieren, indem wir die beste lokale Handwerkskunst, Philosophie und Materialien in die Inneneinrichtung integriert haben“, sagte Rudy Dodo, Gründer der in Jakarta ansässigen Trivium Design Group, die für die Inneneinrichtung des gesamten Resorts verantwortlich ist.

PRIVATES KÖNIGREICH

Perfekt für Paare geeignet und benannt nach dem Königreich, das im 13. Jahrhundert von Ost-Java aus Bali regierte, bieten die Singhasari Ein-Schlafzimmer-Villen eine großzügige Wohnfläche von 202 qm, die sich durch einen privaten Pool, eine Terrasse im Erdgeschoss sowie einem Schlafzimmer mit Außendusche im oberen Stockwerk auszeichnen.

Die Sriwijaya Zwei-Schlafzimmer-Villen haben eine Größe von 200 bis 460 qm, mit einem zusätzlichen Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Wohn- und Essbereich auf dem Dach, während die Majapahit Drei-Schlafzimmer-Villen sich zu ihrem eigenen tropischen Garten hin öffnen und mit privater Küche, einem geräumigen Außen-Wohnbereich für bis zu sechs Erwachsene und drei Kinder eignen – die Größe reicht hier von 637 bis 891 qm.

Am Wasser neben der Apurva-Hochzeitskapelle gelegen, ist die Nusantara Presidential Villa (Sanskrit für “indonesischer Archipel) mit drei Schlafzimmern das Juwel in der Kollektion des Resorts. Mit 1.379 qm Innen- und Außenfläche erstreckt sich die spektakuläre Villa über zwei Ebenen und offeriert im Erdgeschoss eine Master-Suite, einen Wohnbereich, einen 18 Meter langen Swimmingpool sowie zwei weitere Schlafzimmer und einen acht Meter langen Infinity-Pool auf der oberen Etage. Mit herrlichem Blick auf den Ozean, privater, voll ausgestatteter Küche und direktem Zugang zur Hochzeitskapelle ist die Nusantara Presidential Villa wie geschaffen für Hochzeitspaare.

Zehn Jahre nach Beginn der Arbeiten am The Apurva Kempinski Bali ist das aussergewöhnliche Resort dank des Einsatzes eines riesigen Teams von Handwerkern, Kunsthandwerkern, Designern und Architekten, die mit Liebe zum Details und hochwertiger Handwerkskunst im Einsatz waren, nun vollständig ausgebaut und bietet ein unvergessliches balinesisches Gast-Erlebnis.

https://www.kempinski.com/en/bali/the-apurva-kempinski-bali/