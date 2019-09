Aigle Azur ist Pleite

Aigle Azur schreibt in einer Pressemitteilung:

In Zusammenarbeit mit den französischen Behörden der Zivilluftfahrt und den für Insolvenzverfahren zuständigen Behörden ist Aigle Azur wegen seiner wirtschaftlichen Schwierigkeiten leider verpflichtet, alle Flüge ab 7. September 2019 zu stornieren.

Nach Germania nun auch Aigle Azur: Pleite – fliegt nicht mehr

Aufgrund der finanziellen Situation des Unternehmens können keine Flüge nach dem 6. September angeboten werden. Ab dem 7. September 2019 sind die Flüge von Aigle Azur unabhängig vom Abflughafen gestrichen.

ACHTUNG: Wenn Ihr Rückflug nach dem 6. September 2019 geplant ist, unabhängig vom Abflughafen, wird dieser Flug storniert. Sie müssen ein neues Rückflugticket kaufen.

Aufgrund der finanziellen Situation kann das Unternehmen keine Entschädigung garantieren. Die Entschädigungsverfahren müssen im Rahmen der gesetzlichen Prozesse durchgeführt werden. Sie müssen Ihre Ansprüche wie auf der Webseite erklärt bei den französischen Justizbehörden geltend machen. Nähere Informationen auf der extrageschalteten Aigle Azur Webseite oder den französischen Behörden.

www.aigleazur.online

Die von den stornierten Flügen betroffenen Passagiere können sich auch an ihre Kreditkarten-Versicherung wenden, um die Rückerstattung oder die Entschädigung ihres Tickets zu erhalten. Wenn die Kreditkarte solch eine Versicherung anbietet!



Bei Tickets, die über ein Reisebüro erworben wurden, obliegt es den Passagieren, sich mit ihrem Reisebüro in Verbindung zu setzen, um die Bedingungen für die Rückerstattung oder den Ersatz oder die Entschädigung des Fahrscheins zu erfahren. Bei einer Pauschalreise haftet der Veranstalter!



Weitere Informationen finden Sie auf der Website: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/





Das Unternehmen sucht einen Käufer, um so schnell wie möglich wieder fliegen zu können.

