Restaurant de l’Hotel de Ville in Crissier ist bestes Restaurant der Welt

Die Restaurant-Weltrangliste von Restaurnat-Ranglisten.de hat einen neuen Spitzenreiter. Erstmals führt das Restaurant de l’Hotel de Ville in Crissier am Genfer See mit Küchenchef Franck Giovanni das Ranking an. Es verdrängt den langjährigen Spitzenreiter El Celler de Can Roca (Griona, Spanien) vom ersten Platz.

Franck Giovannini mit Chroma type301

Die Weltrangliste basiert auf der Auswertung der professionellen Restaurantführer für die jeweiligen Länder, sowie bekannter Voting-Ranglisten, wie der The World’s 50 Best und des Magazins Le Chef. Erreichen dabei mehrere Restaurants den gleichen Punktewert, werden die Noten gängiger Voting-Portale, wie Yelp, Opinonated about Dining und Google herangezogen. Bei den professionellen Guides erreichen die beiden erstplatzierten Restaurants die Höchstnote von 20 Punkten. Dies schafft auch das Eleven Madison Park – Küchenchef Daniel Humm. Aufgrund des Votings der Gäste erreicht das New Yorker Restaurant den dritten Platz.

Unter den Top10 sind auch in diesem Jahr die deutschen Restaurants prominent vertreten. Den vierten Platz erreicht das Aqua in Wolsburg – Küchenchef Sven Elverfeld, gefolgt vom Victor’s Fine Dining by Christian Bau in Perl-Nennig. Nach Andreas Caminadas Schauenstein in Fürstenau in der Schweiz folgen das Sonnora in Dreis (Clemens Rambichler), das De Librije in Zwolle und das Vendôme in Bergisch-Gladbach. Die Top10 komplettiert Torsten Michel mit der Schwarzwaldstube in Baiersbronn. Aus Sicht der professionellen Guides sind diese und vier weitere Restaurants, zu denen auch das GästeHaus Klaus Erfort in Saarbrücken (Platz 14) gehört, den gleichen Notenwert. Auch hier entscheiden die Stimmen der Gäste über die Platzierung in der Rangliste.

Darüber hinaus ist Deutschland mit folgenden Restaurants in den Top 100 vertreten: Überfahrt, Rottach-Egern (Platz 16), Atelier, München (Platz 53), Bareiss, Baiersbronn (Platz 55), The Table, Hamburg (Platz 56), Haerlin, Hamburg (Platz 94), Falco, Leipzig (Platz 95).

Zur Weltbestenliste der Restaurant Ranglisten

