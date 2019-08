berlin Gastspiel bei C/O Berlin zur Ausstellung FOOD FOR THE EYES

Das „lockerste und innovativste Gastrofestival Europas“ trifft auf die angesagteste Foodfotografie-Ausstellung Deutschlands – der Sommer wird kulinarisch definitiv brandheiß. Am 13. August2019 tischt der Festivalleiter des eat! berlin Feinschmeckerfestivals, Bernhard Moser, anlässlich der Ausstellungsreihe FOOD FOR THE EYES . The Story of Food in Photograph im C/O Berlin gemeinsam mit befreundeten Berliner Gourmetspitzen ein exquisites Vier-Gang-Menü mit erlesener Weinbegleitung auf: Karina Appeldorn (Pâttisière des Jahres 2015, Gault&Millau), die Zweisterneköche Sebastian Frank** (Bester Koch Europas 2018, Madrid Fusion) und Marco Müller** (Koch des Jahres 2018, Rolling Pin Award) und Sternekoch Max Strohe* (Aufsteiger des Jahres 2016) werden zwischen Werken von Nobuyoshi Araki, PeterFischli, Irving Penn, Cindy Sherman im zeitgenössisch musealen Ambiente ihre Kochlöffel schwingen und Augen sowie den Gaumen der Gäste aufs Sinnlichste verwöhnen.

Der Festivalleiter der eat! Berlin, Bernhard Moser mit seinem CHROMA type 301 Brotmesser

eat! berlin Festivalchef Bernhard Moser, der gewohnt charmant durch den Abend führen wird, blickt begeistert auf dieses kulinarisch-künstlerische Berlin-Highlight, das Amuse-oeil und Amuse-bouche verbinden wird:

„Dieser gemeinsame Abend beinhaltet alles, wofür eat! berlin steht. Essen ist Kultur, genauso wie der Besuch eines Museums oder eines besonderen Theaterabends. Ein Spitzenkoch inszeniert den Abend wie ein Konzertmeister. Essen spricht gleichzeitig das Auge, den Gaumen und den Geruchssinn an. Und Essen verbindet: es bringt Menschen unterschiedlichster Herkunft an einen Tisch.“ Genießen mit allen Sinnen, sich verführen und inspirieren lassen, sei auch an diesem Abend Programm. eat! berlin fördere die Gemeinsamkeit des genussvollen kulinarischen Austauschs. Nicht zuletzt schaffe doch „Food“ oder „Essen“ eine kulturübergreifende, gemeinschaftliche Sinnstiftung, die heute in unserer schnelllebigen, oberflächlichen Zeit so oft verloren ginge, so Bernhard Moser, der durch den Abend führen wird und auch die Weine ausgewählt hat.

Zur Einstimmung auf die feinen kulinarischen Hochgenüsse wird während einer 30minütigen Führung ein intensiver Einblick in die vielen Geschichten des Essens in der Fotografie vermittelt. Denn Food Photography kann – ebenso wie das Essen selbst – die unterschiedlichsten Themen fokussieren: Familie, Tradition, Ritual, Kultur, Wohlstand, Armut, Gender, Rasse, Lust, Ekel, Konsum und Verschwendung. FOOD FOR THE EYES bietet einen umfangreichen Überblick über die Darstellung von Essen in der Fotografie der letzten zwei Jahrhunderte in drei Kapiteln: Stillleben zeigt, wie die Malerei die Food Photography inspirierte. Around the Table blickt auf die Rituale des gemeinsamen Essens, auf die Werte und die kulturellen Identitäten, die sich darin widerspiegeln. Playing with Food beleuchtet mittels vielfältiger Ausdrucksweisen wie in der Kombination von Spiel und Nahrungsmitteln Werke entstehen, die unser Leben und unsere Zeit humorvoll reflektieren.

2011 ist eat! berlin bescheiden mit 400 Besuchern als kleine Veranstaltungsreihe in der Berliner Sternegastronomie gestartet. In den letzten Jahren ist es zu einer festen Größe im Berliner Feinschmecker– und Kulturbetrieb geworden und auch über die Grenzen der Hauptstadt hinaus bekannt. „Eines der zehn besten Foodfestivals der Welt“ laut Traveller’s World Luxus- und Reisemagazin, „das lockerste und innovativste Gastrofestival Europas“ schreibt die Neue Zürcher Zeitung und auch Australiens größtes Reisemagazin International Traveller und Yahoo Japan berichten inzwischen über uns.

Die nächste eat! berlin findet vom 20. Februar bis 1. März 2020 statt.

Weitere Informationen: https://www.eat-berlin.de



13. August 2019

C/O Berlin, Hardenbergstraße 22-24, 10623 Berlin

149,00 EUR pro Person

Start Führung: 18:30 // Start Dinner: 19:00

Informationen zur Ausstellung FOOD FOR THE EYES . The Story of Food in Photograph: www.co-berlin.org/food-eyes (https://www.co-berlin.org/food-eyes)