Sebastien Pinson, Hideaway Beach Resort

Wo Luxus und Exklusivität zu Hause sind, kocht jetzt der neue französische Küchenchef Sebastien Pinson mit einer einzigartigen Mischung aus Kreativität und Leidenschaft im Hideaway Beach Resort & Spa auf den Malediven.

Spitzenkoch Pinson bringt Raffinesse in die bereits mehrfach ausgezeichneten Restaurants dieses Luxusresorts auf den Malediven und konnte seine Expertise bereits als ehemaliger Koch eines Michelin-Sterne Hauses unter Beweis stellen.

Sebastien Pinson

Dank seiner 20 Jahre Erfahrung, weiß Pinson genau, worauf es ankommt, um ein enthusiastisches und produktives Arbeitsumfeld zu schaffen.

Als anerkannter Spitzenkoch perfektionierte Pinson seine Kochkünste auf der ganzen Welt. So kochte er bereits in Südamerika, der Karibik, den Vereinigten Staaten, Asien und Europa für die bekanntesten Resorts und Hotels. Er verdiente sich bereits diverse Auszeichnungen, unter anderem auch einen Michelin-Stern.

Gäste, die in den Genuss seiner außergewöhnlichen Kochkünste kommen, lernen den Geschmack eines perfektionierten Essens kennen und spüren, wie das perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenspiel von Essen, Wein, Ambiente und Service das Mahl zu einem unvergesslichen Abend werden lässt.

Dank seiner unkomplizierten und vor allem köstlichen Küche, schafft es der Chefkoch jedes Mal aufs Neue, seine Genießer von seinem unvergleichlichen Talent vollends zu überzeugen. Mit Hilfe von regionalen Zutaten zaubert Pinson Meisterwerke, die wenig mit gewöhnlichem Essen und mehr mit wahrer Kunst zu tun haben. Wer Glück hat, kann den Meisterkoch in einem der Restaurants des Hideaway Beach Resort & Spa fortan bei seinen Kreationen beobachten und ihn sein „Signature Gericht“, die Seezunge, nach ganz individuellen Wünschen verfeinern lassen.

Das Hideaway Beach Resort & Spa verfügt über vier verschiedene Restaurants und Bars, über die Sebastien Pinson die Leitung übernimmt.

Das Resort ist stolz darauf, seinen Gästen den gesamten Tag über feinste und vielfältigste Spezialitäten zu offerieren, denn das Hideaway Beach Resort & Spa ist als eines der luxuriösesten Resorts der Malediven bekannt dafür, dass es seinen Gästen auch kulinarisch an nichts fehlen darf. Von einem asiatischen Restaurant, einem Grillrestaurant und gehobener A la Carte Küche bis hin zu einer legeren Pool-Bar des Resorts, haben die Gäste täglich die Qual der Wahl: die eine Superlative oder die andere?

Sebastien Pinson ist als Koch ein Liebhaber der vielfältigen Küche und daher besonders fasziniert von dem Konzept, dass die Gäste im Bereich des Resorts die Möglichkeit haben, täglich zwischen verschiedenen Küchenrichtungen zu wählen.

„Die Welt ist voller Aromen, Farben und Gerüche, jedes Land hat seine Einzigartigkeit, jeder Koch hat seine kleinen Geheimnisse, wir sollten immer das Beste daraus machen. Mein Team und ich freuen uns sehr, dass wir alle unsere vielfältigen Erfahrungen und Hintergründe nutzen können. Es gibt unseren Gästen immer das unvorstellbare kulinarische Erlebnis, das sie suchen, “ so Chef Sébastien.

Mit dem neuen Küchenchef der Restaurants und Bars des Hideaway Beach Resort & Spas, können sich die Gäste auf eine Perfektion der Kulinarik des Resorts freuen und sich sicher sein, dass es ihnen in diesem Resort auf den Malediven an nichts fehlen wird!

Hideaway Beach Resort & Spa at Dhonakulhi Maldives

Das Hideaway Beach Resort & Spa liegt auf der halbmondförmigen Insel Dhonakulhi im Norden der Malediven, 290 km von der Hauptstadt Malé entfernt, und gehört zum Haa Alifu Atoll. Bezeichnend sind einmalige Ruhe, Komfort und viel Privatsphäre auf 297.000 Quadratmetern. 103 großzügige Villen in zehn Kategorien wurden mit viel Abstand voneinander in immergrüner Tropenvegetation und in der türkisblauen Lagune erbaut. Ein persönlicher Butler steht in fast allen Kategorien bereit und erfüllt sämtliche Gästewünsche. Die kulinarische Vielfalt zeigt sich in vier Restaurants und Bars. Direkt vom Strand zu erkunden ist das für Taucher paradiesische Hausriff. Als einziges Hotel auf den Malediven verfügt das Hideaway Beach über einen vollausgestatteten Hafen. Außerdem bietet es die größte Rum- und Whiskey-Karte der Malediven und beheimatet den „The Spa at Hideaway Maldives“, die Tauchschule „Meridis Dive & Relax“ sowie den professionell betreuten Kids Club.

