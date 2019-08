Norwegian Cruise Line: gehobene italienische Küche by Scarpetta

Norwegian Cruise Line (NCL) gibt das gastronomische Angebot ihres neuesten Flottenmitgliedes bekannt: Auf der Norwegian Encore erwartet Gäste unter anderem ein Restaurant des von Kritikern gefeierten Scarpetta-Konzeptes von LDV Hospitality. Mit dem „Onda by Scarpetta“ erweitert die Reederei ihr Angebot der gehobenen Gastronomie.

Onda by Scarpetta – Spaghetti Tomato and Basil

Das Restaurant ist das erste seiner Art auf hoher See und ergänzt das bereits bestehende Portfolio der Scarpetta-Restaurants zu Land in New York, den Hamptons, Miami, Las Vegas, Philadelphia, Newport (Rhode Island) und London.

Der Name des Restaurants leitet sich vom italienischen „fare la scarpetta“ ab: der Geste, die restliche Soße, die im Topf der heimischen Küche verbleibt, mit einem kleinen Stück Brot aufzunehmen. Die Bezeichnung steht für das Vergnügen, eine Mahlzeit bis zum letzten Bissen zu genießen.

Die Speisekarte von Scarpetta bietet moderne italienische Küche von Signature-Gerichten wie „Yellowtail Crudo“ und „Branzino“ bis hin zu Scarpetta´s legendärem Klassiker „Spaghetti Tomato and Basil“ mit hausgemachten Nudeln.

Getreu der Vision, die Gäste an Bord dem Meer näher zu bringen, reiht sich das „Onda by Scarpetta“ in die Reihe der Spezialitätenrestaurants und Bars an Bord von NCL ein, die auf dem innovativen Promenadendeck „the Waterfront“ auch einen Außenbereich zum Verweilen und Genießen bieten.

„Es ist unsere höchste Priorität, unseren Gästen innovative und außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten und wir freuen uns sehr, das bereits umfassende Angebot auf unserem neuesten Schiff durch die Zusammenarbeit mit LDV Hospitality um ein einzigartiges Geschmackserlebnis für die Gäste zu ergänzen“, so Andy Stuart, President und Chief Executive Officer von Norwegian Cruise Line im Gourmet Report Gespräch.

Das kulinarische Angebot an Bord umfasst zahlreiche Dining-Möglichkeiten, darunter acht weitere Spezialitätenrestaurants: von frischen Meeresfrüchten im Ocean Blue, über mexikanische Küche mit modernen Varianten traditioneller Gerichte im Los Lobos bis hin zum Texas Smokehouse Q, das auf der Norwegian Bliss Premiere feierte, schlemmen sich Gäste an Bord einmal um die Welt.

Das Anfang April von NCL ins Leben gerufene „Free at Sea“-Konzept lässt Kulinarikerherzen noch höher schlagen: Bei Buchung des Spezialitätenrestaurantpakets können Gäste bis zu fünf Mahlzeiten pro Kreuzfahrt in den Spezialitätenrestaurants genießen.

Die Norwegian Encore mit einem Bruttogewicht von etwa 169.000 Tonnen und Platz für bis zu 4.000 Gäste, wird am 17. November 2019 ihren Dienst aufnehmen und im Laufe ihrer Premierensaison bis zum 12. April 2020 jeden Sonntag siebentägige Kreuzfahrten ab Miami in die östliche Karibik anbieten.

Eine Übersicht über alle Dining-Optionen an Bord der Norwegian Encore findet sich hier: https://www.ncl.com/de/de/cruise/norwegian-encore/dining

Norwegian Cruise Line (NCL) ist eine international operierende Kreuzfahrtreederei mit Hauptsitz in Miami, Florida, und zwei Niederlassungen für die europäischen Märkte in Southampton und Wiesbaden. Seit nunmehr über 50 Jahren hat sich NCL als Innovationsführer in der Kreuzfahrtindustrie etabliert. Die Reederei führte im Jahr 2000 Freestyle Cruising ein – eine zukunftsweisende Innovation auf dem Kreuzfahrtmarkt, die Passagieren ein Maximum an Individualität, Freiheit und Flexibilität an Bord ermöglicht.

Im Juli 2018 wurde NCL zum elften Mal in Folge mit dem begehrten World Travel Award als „Europe’s Leading Cruise Line” ausgezeichnet. Zudem erhielt das Unternehmen zum sechsten Mal in Folge die Ehrung als „Caribbean‘s Leading Cruise Line“ sowie den Kreuzfahrt Guide Award 2018 in der Kategorie „Bestes Info-/Entertainment“.

Im April 2018 feierte das 16. Flottenmitglied der Reederei, die Norwegian Bliss, Premiere. Darüber hinaus hat NCL die Meyer Werft mit dem Bau eines weiteren Schiffes der Breakaway Plus-Klasse beauftragt: Die Norwegian Encore wird nach ihrer Premiere im Herbst 2019 ab Miami in die Karibik aufbrechen. Zusätzlich hat NCL den Bau von sechs Schiffen der neuen Leonardo-Generation bei Fincantieri S.p.A. in Auftrag gegeben, die 2022 bis 2027 ausgeliefert werden. Im Sommer 2019 kreuzen sechs der modernen NCL Schiffe in europäischen Gewässern.

Der Katalog für die Saison 2018-20 kann online bestellt werden. Eine Übersicht aller Kreuzfahrten sowie digitale Versionen der Kataloge finden Interessierte außerdem online auf ncl.de

