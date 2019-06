Michelin präsentiert die lang erwartete Auswahl des MICHELIN California 2019 Guides, der ersten Ausgabe des Guides für ganz Kalifornien. Dieser neue Leitfaden erweitert die im MICHELIN San Francisco 2019 gezeigte Auswahl und verweist nun auf 657 Restaurants in ganz Kalifornien.

Somni ist ein Restaurant im SLS Beverly Hills Hotel, in dem die Küche die Gäste mit einem einzigartigen Erlebnis überrascht, das die Sinne begeistert. Die Desserts, die besonders auf das Detail achten, überraschen die Gäste.

Seit seiner Gründung im Jahr 1900 bis zu seiner heutigen, zunehmend internationalen Position, hat sich der MICHELIN-Führer zu einem Schaufenster für die besten Restaurants der Welt und zu einer Quelle des Vertrauens für seine Leser entwickelt. Die fünf festen Bewertungskriterien der Inspektoren garantieren Gourmets aus aller Welt ein Qualitätserlebnis.

Gwendal Poullennec, Internationaler Direktor von MICHELIN Guides, kommentiert: „Michelin fühlt sich geehrt, diese Restaurant-Auswahl 2019 zu präsentieren, die das Talent von Köchen und ihren Teams in ganz Kalifornien würdigt. Die avantgardistische Food-Szene Kaliforniens boomt, vor allem dank der Entwicklung exzellenter lokaler Produkte.

Der MICHELIN California 2019 Guide enthält 7 neue Restaurants, die ihren zweiten Stern erhalten haben:

Campton Place in San Francisco überrascht weiterhin mit einer kreativen indischen Küche, die durch perfekte Ausführung ergänzt wird. Die Inspektoren waren begeistert, dieses Unternehmen in die Liste der Zwei-Sterne-Restaurants aufzunehmen.

n/naka bietet eine subtile und moderne Interpretation der Kaiseki-Küche in einem luxuriösen Ambiente in Culver City. Das große Talent und die Technik des Küchenchefs sind in jedem Gericht zu spüren.

Providence bietet ausgezeichnete Gerichte, die mit viel Geschick und Technik zubereitet werden. In diesem Hollywood-Establishment besticht die Meeresfrüchtekarte mit jedem Gericht.

Sushi Ginza Onodera ist ein Restaurant, das sich durch seine große Meisterschaft im Sushi auszeichnet, wo selbst die Misosuppe, die auf einem Trio von gealterten Misopasta basiert, außergewöhnlich ist.

Urasawa ist ein Sushi-Tempel in Beverly Hills, wo Know-how und tiefe Beherrschung der Traditionen herausragen. Der Küchenchef bearbeitet jedes Stück Fisch mit großem Talent und Erfahrung.

Vespertine ist ein Restaurant in Culver City, wo jedes Gericht Persönlichkeit und Kreativität ausstrahlt. Der Küchenchef begeistert die Gäste mit innovativen Geschmacksrichtungen, beeindruckender Technik und völlig unerwarteten Vorschlägen.

Darüber hinaus enthält der MICHELIN California 2019 Guide 27 neue Restaurants mit einem Stern:

Addison bietet zeitgenössische und raffinierte französische Küche mit kalifornischen Akzenten. Luxus und Raffinesse gehen Hand in Hand mit der täglich angebotenen Speisekarte dieses Hauses in der Nähe von San Diego.



Angler wird von einem Koch geleitet, der sich im Saison-Restaurant einen Namen gemacht hat und nun seine Leidenschaft für Meeresfrüchte in dieser neuen Einrichtung in der Nähe von El Embarcadero teilt. Das einwandfreie Angebot ist die Handschrift dieses kulinarischen Juwels.



Aubergine ist seit langem ein beliebtes Reiseziel in Monterey. Die Inspektoren waren beeindruckt von dem lokalen Geschmack und der Saisonalität der Speisekarte.



Das Bistro Na’s serviert eine chinesische Hofküche, in der die auf Produktqualität ausgerichtete Speisekarte den Aufwand für die Verwendung hochwertiger Zutaten widerspiegelt.



CUT ist ein Restaurant, in dem hochwertiges Rindfleisch von erfahrenen Händen zubereitet wird. In dieser Rotisserie der kulinarischen Ikone Wolfgang Pucks konzentriert sich die Speisekarte auf Klassiker, die nie aus der Mode kommen.

Wolfgang Puck at CUT

Dialogue bietet ein sich ständig weiterentwickelndes Menü, das durch künstlerische und unterhaltsame Präsentationen gekennzeichnet ist, entworfen von einem erfahrenen Koch, der zuvor NEXT in Chicago geleitet hat. Die Küche ist von Anfang bis Ende mit Inspiration gefüllt.



Hana Re bietet ein Omakase-Menü an der Costa Mena, in einem privilegierten und einladenden Ort. Die Produkte sind von höchster Qualität.



Harbour House bietet sein Menü mit den Ernten der angrenzenden Gärten und der Vielfalt der Unterwasserarten, die sowohl von einem lokalen Bach als auch von der Nordküste Kaliforniens stammen. Der Küchenchef bietet eine zeitgemäße und delikate Küche.



Hayato ist ein neues Restaurant im Zentrum von Los Angeles, wo der Küchenchef seine persönliche Interpretation von Kaiskei anbietet.



Das Kali ist ein Restaurant, in dem die spielerische Konzeption des Küchenchefs mit sorgfältig ausgearbeiteten Vorbereitungen auffällt. Das Haus verfügt über einen Kühlschrank mit Produkten wie Steaks, Enten oder sogar einem Schweinekopf.



Kato wird von einem 27-jährigen Koch geleitet, der ein Verkostungsmenü mit kalifornischen und asiatischen Gerichten anbietet. Es betont die Verwendung von Saucen mit intensiven Aromen und verkohlten Elementen.

The Kitchen bietet ein interaktives kulinarisches Erlebnis in Sacramento, das Abendessen und Show kombiniert. Das Ergebnis ist beeindruckend, sowohl wenn es darum geht, Austern in der Küche zu genießen, als auch wenn es darum geht, stundenlang mit anderen Gästen zu plaudern.



Le Comptoir bietet ein Menü mit Gemüse aus dem Garten des Küchenchefs. Dieser intime Raum in der Nachbarschaft von Koreatown kann nur eine kleine Anzahl von Gästen pro Abend beherbergen.



Maude ist ein Restaurant, das nach der Großmutter des Chefkochs väterlicherseits benannt ist, in dem mit viel Liebe zum Detail gearbeitet wird. Das beeindruckende Verkostungsmenü wechselt jedes Quartal und passt sich genau an die jeweilige Weinregion an.



Maum bietet ein spannendes kulinarisches Erlebnis in Palo Alto. Dieses erstaunliche koreanische Restaurant erhält seinen ersten Stern, nachdem es den unverwechselbaren „El Plato MICHELIN“ im MICHELIN San Francisco 2019 Guide erhalten hat.



Mori Sushi wurde in den Ausgaben 2008 und 2009 des MICHELIN-Führers Los Angeles mit einem Stern geehrt. Die Speisekarte ist exquisit, vom hausgemachten Tofu bis hin zu einer Auswahl an saisonalem Fisch.



Die Nozawa Bar serviert ein Omakase-Menü in einem versteckten Raum im Sugarfish, der sich in Beverly Hills befindet. Der Reis, den sie servieren, verstärkt den Geschmack des Fisches.



Orsa & Winston präsentiert die kulinarischen Traditionen Japans und Italiens in diesem trendigen Etablissement im Zentrum von Los Angeles. Mehrere Gerichte auf der Speisekarte unterstreichen die Qualität der lokalen Zutaten.



Die Osteria Mozza serviert köstliche italienische Küche mit einem Hauch von mediterranem Geschmack in einem informellen und eleganten Ambiente. Dieses Restaurant wurde zuvor mit einem Stern im Guide MICHELIN Los Angeles 2009 ausgezeichnet.



Q Sushi ist eine Einrichtung im Zentrum von Los Angeles, die qualitativ hochwertigen Fisch anbietet, der mit großartiger Technik zubereitet wird. Der Küchenchef arbeitet jedes Gericht sorgfältig aus und serviert es.



Der Rustic Canyon bietet eine beeindruckende Speisekarte mit Schwerpunkt Gemüse. Nach Jahren weg von der Küche, tauchte der Koch, inspirierter denn je, in Santa Monica wieder auf.



Shibumi bietet japanische Kappo-Gerichte in der Innenstadt von Los Angeles an. Das Können des Küchenchefs ist offensichtlich und seine Gerichte sind köstlich.



Shin Sushi ist ein Restaurant mit einer Bar, in der Sie hochwertige Zutaten und eine köstliche Omakase probieren können, und in dem der Küchenchef seine Meisterschaft mit dem Messer zeigt, das den Fisch auf Bestellung für jeden Kunden schneidet.

Shunji ist ein sehr beliebtes Restaurant in West Los Angeles. Obwohl ein a la carte Menü angeboten wird, ist die Omakase zweifellos die beste Wahl.

Das Sorrel erhält seinen ersten Stern, nachdem er im MICHELIN San Francisco 2019 mit „The MICHELIN Dish“ ausgezeichnet wurde. Dieses Restaurant bietet köstliche saisonale Gerichte, in einem Verkostungsmenü oder a la carte.

Taco Maria, in Orange County, bietet ein Menü voller Geschmacksrichtungen, wo der Geruch von Fleisch, das über einem Feuer gekocht wird, und hausgemachte gegrillte Tortillas das Erlebnis unglaublich machen.

Trois mec ist ein Restaurant in Los Angeles, wo die klassischen französischen Fähigkeiten und Techniken des Küchenchefs seine kreative und leckere zeitgenössische Speisekarte untermauern.

Drei Sterne Restaurants: MICHELIN California 2019 Guide

Atelier Crenn

Benu

The French Laundry

Manresa

Quince

The Restaurant at Meadowood

SingleThread

Zwei Sterne Restaurants: MICHELIN California 2019 Guide

Acquerello

Baumé

Californios

Campton Place

Coi

Commis

Lazy Bear

n/naka

Providence

Saison

Somni

Sushi Ginza Onodera

Urasawa

Vespertine

Sternerestaurants Michelin Kalifornien 2019:

Addison

Al’s Place

Angler

Aster (closed)

Auberge du Soleil

Aubergine

Bar Crenn

Birdsong

Bistro Na’s

Bouchon

Chez TJ

Commonwealth

CUT

Dialogue

Farmhouse Inn & Restaurant

Gary Danko

Hana Re

Harbor House

Hashiri

Hayato

In Situ

jū-ni

Kali

Kato

Keiko à Nob Hill

Kenzo

Kinjo

Kin Khao

The Kitchen

La Toque

Le Comptoir

Lord Stanley

Luce

Madcap

Madera

Madrona Manor

Maude

Maum

Michael Mina

Mister Jiu’s

Mori Sushi

Mourad

Nico

Nozawa Bar

Octavia

Omakase

Orsa & Winston

Osteria Mozza

Plumed Horse

The Progress

Protégé

Q Sushi

Rasa

Rich Table

Rustic Canyon

Shibumi

Shin Sushi

Shunji

Sons & Daughters

Sorrel

SPQR

Spruce

State Bird Provisions

Sushi Yoshizumi

Taco María

Trois Mec

The Village Pub

Wako

Wakuriya