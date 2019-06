360 € Geburtstagsmenü von Eric Frechon

Vor 20 Jahren trat Eric Frechon zum ersten Mal als Küchenchef durch die Pforten von Le Bristol Paris – Startschuss für eine historische Partnerschaft, die schnell mit dem ersten Michelin-Stern ausgezeichnet wurde. 2019 präsentiert der Starkoch nun eine Auswahl seiner legendären Kreationen, die ihm neben drei Michelin-Sternen für das Epicure den Titel „Meilleur Ouvrier de France“, den Verdienstorden der Ehrenlegion sowie die höchste Anerkennung seiner Kollegen eingebracht haben.

Eric Frechon in seinem Büro in der Küche des Le Bristol im Gespräch mit Frank Marrenbach, CEO der Oetker Collection

Das Neun-Gänge-Menü aus prämierten Gerichten repräsentiert die verschiedenen kulinarischen Etappen der vergangenen 20 Jahre. 1999 – der erste Stern – wird mit Kaviar aus Sologne, Mousseline-Kartoffeln und geräuchertem Schellfisch gefeiert. 2001 – der zweite Stern – mit Gefüllten Makkaroni mit Schwarzem Trüffel, Artischocken und Enten-Foie-Gras. 2009 – der dritte Stern – mit Eric Frechons berühmtem Bressehuhn, pochiert mit Wein, Flusskrebsen, süßen Innereien und Schwarzem Trüffel.

KAVIAR AUS Sologne

“ ratte “ Kartoffeln Mousseline geräuchert mit Schellfisch, Buchweizen knusprig mit einem leicht sauren Dressing.

GROßE LANGOUSTINEN

leicht gekocht mit Zitronenhymian, “ Zwiebel-Mango “ Gewürz, Klauenbrühe mit Zitrusfrüchten und Koriander.

LAUCH AUS DER “ ILE DE FRANCE „.

gegrillt, Meeresalgenbutter,

Tartar aus Austern „Perle Blanche“, Frühlingszwiebeln und Zitrone.

GEFÜLLTE MAKKARONI

mit schwarzer Trüffel, Artischocke und Entenleber, überbacken mit reifem Parmesankäse.

Geangelter Weissfisch

in einer Brotkruste mit Mandeln,

« Neuseeland “ Spinat und Olivenöl mit Curry und Péquillospfeffer gewürzt.

BRESSE BAUERNHOF HÜHNER POCHIERT IN DER BLASE

Hühnerbrust mit Gelbwein, Flusskrebsen, Süßigkeiten von Innereien und schwarzem Trüffel, in Lauchbrühe gekochten Beinen, Kartoffeln und schwarzem Trüffel.

ZITRONE AUS MENTON

gefrostet mit Limoncello, mit Birne und eingelegter Zitrone.

KAKAOBOHNEN “ GUATEMALTEKISCHER HERKUNFT „

Kakaonibs Nuggets karamellisiert mit Meersalz, geräucherter Milchschaum mit Vanille, Kakaonibs Eiscreme.

380 € + Getränke

Das Le Bristol Paris ist das einzige Pariser 5-Sterne-Palasthotel in europäischer Hand. Alle Zimmer und Suiten sind – obwohl das Hotel sich im Herzen von Paris am Puls der Aktualität befindet – ruhig gelegen. Le Bristol wurde im Februar 2018 bei den Fodor’s Best Awards als bestes aller neun Palasthotels der Stadt ausgezeichnet. Das Spa Le Bristol by La Prairie wurde zum besten Spa in Paris gekürt.

Die Geschichte des Palasthotels Le Bristol Paris beginnt 1758, als ein Bauunternehmer Ludwigs XV. dem Charme eines großen Gemüsegartens erliegt, der an die Königlichen Baumschulen grenzt. Im Lauf der Jahrhunderte wird gebaut, vergrößert, hinzu gekauft, verändert; 1925 entsteht ein Hotel, das zu Ehren des 4. Grafen von Bristol, einem für seine hohen Ansprüche bekannten Reisenden, dessen Namen trägt. Mit Liebe zum Detail setzen seither die besten Handwerker der Nation die Tradition französischen Kunsthandwerks fort, ob es sich um Holztäfelungen, Parkettböden oder die Kollektion der Wandteppiche handelt. Immer sind die Besitzer bemüht gewesen, ihren Gästen die Atmosphäre eines gepflegten privaten Wohnsitzes zu bieten. 1978 erwarb die Oetker Gruppe das Anwesen.

