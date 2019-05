Seit er 10 Jahre alt ist, steht er täglich stundenlang in der Küche.

Mit 15 ist er auf dem Titel des New York Times Magazine und als

«culinary wunderkind» in aller Munde. Das Koch-Phänomen Flynn McGarry

ist heute 20 und Besitzer eines kleinen feinen Restaurants in der New

Yorker Lower East Side. Bald kocht er erstmals für ein grösseres

Publikum in Europa – und das auf einem Schweizer Flussschiff. Flynn

McGarry ist Gastkoch am Excellence Gourmetfestival ´19.

Flynn McGarry

Er kocht nicht nur, er ist besessen davon. Aus seinem Elternhaus in

Kalifornien machte er ein Restaurant. Da war er Primarschüler und

konnte knapp über die Herdplatte schauen. «Das hat sich so ergeben.

Plötzlich wollten alle mein Zeug probieren». Die New York Times wurde

irgendwann auf ihn aufmerksam, bald sass er bei Larry King und David

Letterman auf der Couch. Flynn, der eigentlich nur kochen wollte,

nutzte die Aufmerksamkeit, um beim Schweizer 3-Sterne-Star Daniel

Humm im New Yorker Eleven Madison Park für ein Praktikum anzufragen.

Der nahm den 15-jährigen unter seine Fittiche.

So auch Rasmus Kofoed vom Geranium in Kopenhagen. Humm ist bis heute ein Vorbild für McGarry. «Ich wäre gern so erfolgreich wie er und bin dankbar dafür, wie sehr er mich unterstützt hat. Das hat mir extrem viel Kraft

gegeben, um weiterzu-machen.» Und wie er weitermachte! Mit 19

eröffnete er in der Lower East Side das Gem, ein kleines Restaurant

mit 18 Plätzen und Dinner Party-Atmosphäre. Es ist fast wie damals

zuhause, als er sein Kinderzimmer in eine Profiküche umbaute und das

Wohn-zimmer der Familie zum Pop-up-Restaurant machte. Was er sich

wünscht? Ein 3-Sterne-Koch werden! Dafür schuftet er von sieben Uhr

morgens bis weit nach Mitternacht. Ein bisschen Freizeit wäre schon

schön, sagt er, «vielleicht waren zehn Jahre Kindheit doch ein wenig

kurz.»

Flynn McGarry kommt im Herbst 2019 erstmals nach Europa, um für ein

grösseres Publikum zu kochen. An Bord des Schweizer Flussschiffes

Excellence Princess ist er Gastkoch am Excellence Gourmetfestival

´19.

Das Excellence Gourmetfestival ´19 findet im siebten Jahr vom 18.10.

bis 24.11.2019 statt. Veranstalter ist das Reisebüro Mittelthurgau,

führender Schweizer Anbieter für Flussreisen. Die exquisiten

2-tägigen Feinschmecker-Trips zwischen Basel und Strassburg finden

auf den Luxuslinern der Schweizer Excellence-Reederei statt, die wie

das Reisebüro Mittelthurgau zur Aargauer Twerenbold Reisen Gruppe

gehören.

Online buchbar auf mittelthurgau.ch, ab CHF 285. Das Festivalprogramm

erscheint Anfang Juni.

Am diesjährigen Fine Dining-Event auf dem Rhein zaubern 35 Schweizer

und internationale Spitzenköche an Bord von Excellence für

begeisterte Freunde der feinen Küche. Abend für Abend ist ein Chef

der ersten Garde am Herd. Flynn McGarry ist am 8. und 9. November der

Gastkoch des Abends. Stephan Frei, Initiator des Excellence

Gourmetfestivals sagt: «Ich sah den Film über Flynn und war

verblüfft, dass jemand in so jungen Jahren seinen Weg mit so viel

Fleiss und Hingabe geht. Ich sagte ihm, dass ich ihn gern an unserem

Festival hätte. Er sagte sofort zu. Wir freuen uns sehr auf ihn und

seine Interpretation der New American Cuisine».