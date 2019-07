Die Precise Hotel Collection hat Ned Karamujic zum neuen Group Executive Chef der Hotelgruppe ernannt. Damit verantwortet der 39-Jährige die gastronomische Neuausrichtung der zur Kollektion gehörenden Resorts Schwielowsee, Rügen und Marina Wolfsbruch sowie die Entwicklung des Foodkonzepts des Anfang 2019 eröffnenden AC Berlin Humboldthain Park.

Ned Karamujic

Geboren in Bosnien-Herzegowina, zog Ned Karamujic im Alter von 13 Jahren mit seiner Familie nach Australien. Seit 12 Jahren lebt der begeisterte Triathlet mittlerweile in Deutschland. Hier war er zuletzt Head Chef des Hamburger „Izakaya Asian Kitchen & Bar“, das bekannt ist für seine moderne Interpretation der japanischen Küche gepaart mit südamerikanischen Einflüssen. Zuvor war Karamujic unter anderem Executive Chef des Berliner Designhotels „Hotel Zoo“ sowie Head Chef der Berliner Restaurantinstitution „Grill Royal“.

In seiner neuen Position als Group Executive Chef der Precise Hotel Collection führt er zukünftig insgesamt sechs Restaurants sowie die Bankettbereiche der drei Resorts. Für das Anfang 2019 Eröffnung feiernde Design- und Lifestylehotel AC Berlin Humboldthain Park zeichnet der gebürtige Bosnier für die Planung des hoteleigenen Restaurantkonzepts verantwortlich.

Schon früh stand für Karamujic fest, dem Ruf der Küche zu folgen: Seine Eltern führten in seiner Kindheit und Jugend ein Restaurant und heute noch bezeichnet er seine Mutter, selbst professionelle Köchin, neben dem britischen Sternekoch Marco Pierre White, als sein Vorbild. So verwundert es nicht, dass der 39-Jährige seinen Kochstil als einen Mix aus drei Kulturen beschreibt: „Die traditionellen Aspekte entstammen dem Herkunftsland meiner Familie, Bosnien-Herzegowina, die Frische und Vielfältigkeit habe ich mir aus meiner Zeit in Australien bewahrt und die Saisonalität entspringt meinen vielen Jahren in Deutschland.“

So wird Karamujics regionale Frischeküche auch die kulinarische Neupositionierung der Hotelgruppe prägen. „Meine Team und ich verwenden ausschließlich lokale Produkte von bester Qualität“, erläutert der Küchendirektor, der seine Kreationen gerne mit Ingredienzen wie Schokolade oder Kurkuma verfeinert. Koch zu sein ist für Ned Karamujic mehr als nur ein Beruf, es ist ein Lebensstil. So bezieht er die Inspiration für seine Gerichte oft aus alltäglichen Dingen, wie einem Geruch oder einem optischen Reiz.

Jungen Nachwuchstalenten rät er, neugierig zu bleiben und aus jeder Situation zu lernen. Als Ausgleich zum oft stressigen Alltag als Spitzenkoch hat Karamujic, der gerne Kriminalbeamter geworden wäre, wenn er nicht dem Vorbild seiner Mutter gefolgt wäre, den Triathlon für sich entdeckt und bereits an mehreren Ironman-Wettkämpfen teilgenommen. „Der Sport ist meine Passion, er macht mich ausgeglichener. Vor allem habe ich dadurch gelernt zu fokussieren und das ist im hektischen Küchenbetrieb sehr hilfreich“, erläutert er.

In wunderschöner Umgebung, nahe Potsdam und Berlin, liegt das Precise Resort Schwielowsee. Neben der Lage direkt am Seeufer und der malerischen Havellandschaft, bietet das 4-Sterne-Resort komfortable und individuell gestaltete Zimmer, Suiten und Appartements, ein gut ausgestattetes Spa & Wellness Center, einen Kinderclub, Restaurant und Bar sowie ein hochmodernes Veranstaltungszentrum mit einer Veranstaltungsfläche von 800 Quadratmetern.

https://resort-schwielowsee.com/de/