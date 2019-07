Neues unvergleichliches Luxuserlebnis mitten im Regenwald

Eingebettet ins Herz eines rund zehn Millionen Jahre alten Regenwaldes auf der mystischen Insel Langkawi in Malaysia liegt das Luxushotel THE DATAI. Nach einer umfassenden, zwölfmonatigen Renovierung und Modernisierung öffnete das Resort im Dezember 2018 erneut seine Türen. Im Zuge der weitreichenden Um- und Neugestaltung des Resorts wurde nun auch das neue und besonders exquisite DATAI Estate eröffnet. Die Luxusvilla, welche als eine der größten in Asien gilt, befindet sich inmitten des üppigen Regenwaldes. Sie bietet einen spektakulären Blick auf den tropischen Dschungel, seinen Artenreichtum und den nahegelegenen Flusslauf.

THE DATAI Estate Villa

Auf 3.500 qm umfasst The DATAI Estate drei geräumige Wohn- und Esszimmer, fünf Schlafzimmer sowie eine Lounge zum Entspannen, die unter anderem mit einem Billardtisch ausgestattet ist. Jedes der Schlafzimmer verfügt über eine eigene Terrasse. Die Ausstattung der luxuriösen Räumlichkeiten in zeitgemäßem Stil ist in sanften Farbtönen gehalten. Das Anwesen lässt sich in die Villen Meranti und Seraya teilen und kann sowohl

insgesamt, als auch in zwei separaten Einheiten gebucht werden. Außerdem verfügt die Doppelvilla über zwei 15 und 18 Meter lange, miteinander verbundene exklusive Pools, welche ein einmaliges Wellness- und

Badeerlebnis unter dem Dach des Regenwalds ermöglichen.

Außerdem steht den Gästen neben dem täglichen, individuell gestaltbaren Frühstück in der Villa, im Dining-Room oder À La Carte im Beach Club ein 24-stündiger Butlerservice sowie ein Privatkoch zur Verfügung. Auf Wunsch können auch Spa-Anwendungen direkt im Estate durchgeführt werden.

The DATAI Estate Villa verkörpert entspannten Luxus der Extraklasse und ist in ihrer Zurückgezogenheit und Naturnähe einzigartig. Für diejenigen, die einen anmutigen, unaufdringlichen und naturnahen Urlaub lieben, bietet sie einen perfekten Rückzugsort.

DATAI Langkawi

Das Luxusresort liegt an der nordwestlichen Spitze der Insel Langkawi, die zu Malaysia gehört. Inmitten eines uralten Regenwaldes mit reicher Flora und Fauna überblickt es die ruhige Bucht Datai, die für National Geographic zu einem der zehn schönsten Strände der Welt gehört. Die 54 Zimmer, 42 Regenwald-Villen, zwölf Suiten und 14 Strand- Villen bieten alle einen atemberaubenden Blick in die umgebende Natur über die Baumwipfel, in den Regenwald oder aufs Meer. Mehrere ausgezeichnete Restaurants bieten eine große Auswahl an verschiedenen Küchen; das freistehende, auf der Insel äußerst renommierte Gulai House Restaurant ist das bekannteste und

bietet Speisen, die von den exotischen Aromen und der kulinarischen Tradition der Region gekennzeichnet sind. Zwei große Pools, ein mit

mehreren Awards ausgezeichneter Spa und der Els Club Teluk Datai, einer der landschaftlich interessantesten Golfplätze von Südostasien, entworfen von Golflegende Ernie Els, ergänzen das Angebot. Das Resort wird von der Investment-Holding Themed Attractions Resorts & Hotels geführt.



Die Investment-Holding hat es sich zur Aufgabe gemacht, attraktive Destinationen zu entwickeln und zu betreiben. Der strategische

Investment Fond der malaysischen Regierung soll die Freizeit- und Tourismus-Industrie unterstützen und bringt erstklassige Hotels, Resorts, Golfplätze und weitere Attraktionen in die Region. Dazu gehören beispielsweise das Resort Desaru Coast, das sechste Legoland- Resort auf der Welt und das erste in Asien, Sanrio Hello Kitty Town, das erste seiner Art außerhalb von Japan, Hotel Jen Puteri Harbor oder der Golfplatz The Els Club Desaru Coast. Die Holding arbeitet mit internationalen und lokalen Partnern und Marken zusammen, um besondere Destinationen in Südostasien zu entwickeln und beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter.

www.thedatai.com