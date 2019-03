Anmeldung bis 26.3.!

Gesucht wird, der/die „Österreichische/r Hobby-KochmeisterIn“ bzw. das „beste Österreichische Hobby-Kochteam“

Der Österreichischen Koch- und Genussverband lädt auch heuer wieder alle Kochbegeisterten ein, ihr Können unter Beweis zu stellen. Die einmalige Plattform für Hobbyköche und Genießer bietet die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten zu matchen und den Meister, die Meisterin, der heimischen Hobby-Kochkunst zu wählen. In den Miele Experience Centern kann in Traumküchen gezeigt werden, was in Österreichs Küchen so alles gezaubert wird.

Österreichische Hobby-Kochmeisterschaften

Der Bewerb

Alleine oder im Team gilt es die Fachjury zu begeistern und ihr mit einem 3-Gänge-Menü einen unvergesslichen Genussmoment zu bescheren, den Titel zu holen und tolle Preise zu gewinnen.

Die Jury

Besteht aus österreichischen Spitzenköchen, Vertretern von Fachmedien und prominenten Genießern – allen voran ÖKGV-Genussbotschafter Christoph Fälbl.

Die Bewerbung

Über die Website http://www.oekgv.at registrieren

Kostenloses Mitglied beim ÖKGV werden

Für einen der Standorte anmelden

Die Termine für die Qualifikationsrunden – Einzel- und Teambewerb

09. April 2019 – in Salzburg

Für Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Oberösterreich – Miele Experience Center

Anmeldeschluss: 26. März 2019

23. April 2019 – in Wien

Für Wien, Niederösterreich und Burgenland – Miele Experience Center

Anmeldeschluss: 09. April 2019

24. April 2019 – in Wien

Für Wien, Niederösterreich und Burgenland – Miele Experience Center

Anmeldeschluss: 09. April 2019

27. April 2019 – in Graz

Für Steiermark und Kärnten – Miele Aktivküche im Steiermarkhof

Anmeldeschluss: 13. April 2019

25. Mai 2019 das große FINALE im Miele Experience Center in Wien

Der Österreichischen Koch- und Genussverband

Der Grundgedanke des ÖKGV ist, die Koch- und Genusskultur in Österreich zu pflegen und zu fördern, sowie allen Liebhabern des Genusses die Möglichkeit zu bieten, sich auszutauschen und weiterzubilden. Die Mitgliedschaft ist kostenlos und soll Profis, Mitglieder und Unternehmenspartner in den Bereichen Kochen und Wein & Genuss verbinden.

Als erste Organisation Österreichs veranstaltet der ÖKGV die Österreichischen Hobbykochmeisterschaften. http://www.oekgv.at

Michaela Lefor, Obfrau ÖKGV und Genussbotschafter Christoph Fälbl ©Moni Fellner

Achtung: Begrenzte Teilnehmeranzahl! Ranking erfolgt nach Eingang der Bewerbung und eingereichtem Menü!

Details dazu auf http://www.oekgv.at, unter Meisterschaft