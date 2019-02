Lanzhou Nudeln – Chinatown New York City

Uns begeistert immer wieder Chinatown in New York City, wo es so ungemein chinesisch zugeht, als ob man in China wäre. Diesmal besuchten wir den Nudelspezialisten Lanzhou in 40 Bowery.

Lanzhou-Nudeln in Chinatown,New York City – stirfried handgezogene Nudeln



Das Restaurant könnte auch irgendwo in China sein. Die Bedienung Mandy ist so schlecht gelaunt als ob sie gerade aus Berlin kommt und das Restaurant sieht ranzig wie in China aus. Nur mehrere kompetente Bewertungsseiten loben die Nudeln. Und sie haben teilweise Recht.

Die handgezupften Nudeln waren sehr gut. Bissfest und von gutem Geschmack. Über das dazu gereichte Fleisch schweigen wir lieben höflich. Vegetarisch ist hier die beste Variante.

Lanzhou-Nudeln in Chinatown,New York City – Nudelsuppe

Junior ist ein Suppenfan. Die Suppe selber lobte er, aber meine gebratenen Nudeln fand er deutlich besser. Obwohl er großer Fleischfan ist, fand auch er das Fleisch schlimm und wollte nicht mein Fleisch haben.

Messergeschnittene Lanzhou-Nudeln in Chinatown,New York City

Meine Frau wählte die etwas teureren, messergeschnittenen, breiteren Lanzhou Nudeln mit dreierlei Fleisch. Auch sie mochte das Fleisch nicht. Auch ihr schmeckten die handgezupften Bratnudeln von mir am besten.

Weil mir so gerne Dim Sum essen, bestellten wir gebratene Schweine-Dumpings. Hätten wir nicht machen brauchen. Auf die hatte nach einem Versuch niemand mehr Lust. Da gibt es viel bessere Spezialisten in Chinatown.

Schweine Dumplings

Fazit: Wenn, dann vegetarische, handgezogenen Nudeln bestellen. Aber die sind auch so extrem fettig. Höchstens wenn man in Eile ist und um die Ecke wohnt, sollte man in dem Laden essen. Insgesamt zahlten wir 45 $ zu Dritt mit jeweils einem Getränk.