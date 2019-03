Tradition & Innovation aus ganz Österreich. Wiens größtes kulinarisches Festival lädt mit 190 handverlesenen Manufakturen und ländlichen Produzenten zum 12.Mal in den Wiener Stadtpark

Mit dem Wochenende von 10. bis 12. Mai verwandelt sich die Wiener Stadtparkanlage zum zwölften Mal in eine Meile des Genusses. An drei Tagen werden an Marktständen und eleganten Pagodenzelten regionale Köstlichkeiten aus den Bundesländern angeboten, die den frühlingshaften Stadtpark in den größten kulinarischen Gourmetmarkt Wiens verwandeln.

Das Genuss-Festival wird alles Kulinarische „Made in Austria“ bieten, was Gourmets, Familien, Food-Experten, Jung & Alt sowie Touristen immer schon verkosten, kaufen und genießen wollten. Von vielerlei herzhafter wie innovativer Delikatessen wie etwa Innviertler Kübelspeck, Champagnerroggenbrot aus dem Waldviertel, Pinzgauer Almkräuterkäse, Steirisches Weingartenpfirsich-Mus, Pannonischer Fenchelpollen und Getränken wie Prickelndes aus einem renommierten Wiener Sekthaus, Wildschönauer Krautinger oder Wiener Bierspezialitäten sowie warmen Gerichten wie Pongauer Blattlkrapfen, vom Verband der Köche Österreichs fabriziert, – beim Genuss-Festival im Herzen Wiens wird für jeden Feinschmecker etwas geboten.

© SebastianToth

Heuer ebenfalls wieder dabei: Die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative, die am 9. Mai in Kooperation mit dem Kulinarischen Erbe Österreich den „RNI-KULINARIKPREIS 2019“ vergibt. Alle Aussteller des Genuss-Festivals wurden eingeladen, sich mit ihren nachhaltigen Produktspezialitäten, die auch bei der Veranstaltung präsentiert werden, zu bewerben. „Mit dem „RNI-Kulinarikpreis 2019“ wendet sich die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative an jene Aussteller des Genuss-Festivals 2019, die nicht nur über Nachhaltigkeit reden, sondern auch aktiv Maßnahmen umsetzen und auf die Auswirkungen ihres Betriebes achten. Wir hoffen mit der Preisverleihung einen Beitrag zur Förderung nachhaltiger Produktion von kulinarischen Spezialitäten aus Österreich zu leisten“, so Mag. Andrea Sihn-Weber, Geschäftsführerin der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative. Zudem wird heuer Schloss Hof, seine thematisch passende Ausstellung „Das Spiel mit dem Essen“ während des Festivals im Stadtpark bewerben.

Möglich wird das Genuss-Festival, das vom Kuratorium Kulinarisches Erbe Österreich und der stadt wien marketing veranstaltet wird, durch Kooperationen mit Stadt Wien, Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Raiffeisen Klimaschutz-Initiative, ÖBB, Agrarmarkt Austria Marketing, Münze Österreich, Radio Wien, Casinos Austria, Römerquelle, Ottakringer Brauerei, Gusto, Sektkellerei Kattus, Wien zu Fuß, Kronen Zeitung, u.v.a.

Öffnungszeiten: Fr., 10. Mai 2019 11.00 bis 21.00 Uhr

Sa., 11. Mai 2019 10.00 bis 21.00 Uhr

So., 12. Mai 2019 10.00 bis 17.00 Uhr