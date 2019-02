Schweden wird zum weltweit größten Gourmetrestaurant

Um die gesunde und natürliche Nahrung hervorzuheben, die uns die Natur zur Verfügung stellt, startet Schweden gemeinsam mit vier schwedischen Sterneköchen das Projekt „Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.“ – ein mehr als 400.000 km² umfassendes Do-it-yourself-Gourmetrestaurant. Das Restaurant, dessen Menü auf Zutaten aus der schwedischen Natur beruht, ist kostenlos und nimmt Reservierungen von jedermann unter Bookatable.com entgegen.

Do-it-yourself-Gourmetrestaurant in schwedischer Natur

Mit dieser neuen Initiative zeigt Schweden der Welt, wie einfach und leicht zugänglich gesundes Essen sein kann. Im Rahmen von „Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.“ wird ein Menü aus neun Gängen geboten, welches die Besucher eigenhändig vorbereiten und kochen können – und zwar mitten in der Wildnis. Das Menü wurde gemeinsam von den schwedischen Sterneköchen Titti Qvarnström, Niklas Ekstedt, Jacob Holmström und Anton Bjuhr kreiert.

Zum Projekt gehören auch sieben handgefertigte Holztische, die über Schweden verteilt in der Natur platziert wurden – inklusive direkt einsatzbereiter Küchenausrüstung und Kochutensilien. Die Tische können zwischen Mai und September auf Bookatable.com gebucht werden. Und sollten diese ausgebucht sein, besteht dennoch die Möglichkeit, am Projekt „Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.“ teilzuhaben: Die Gerichte können an jedem anderen Ort nach Wahl in der schwedischen Natur zubereitet werden.

„Schweden ist zu 96 Prozent unbewohnt und dennoch ganz leicht für jeden zugänglich“, sagt Jennie Skogsborn Missuna, Chief Experience Officer bei Visit Sweden. „Unsere Natur ist angefüllt mit essbaren Zutaten und wir möchten die Welt dazu einladen, diese zu genießen und gleichzeitig in der Natur zu entschleunigen, wie wir Schweden es tun. Mit unserem Sternekoch-Menü ermöglicht dieses neue und innovative kulinarische Do-it-yourself-Erlebnis den Besuchern, die Natur zu entdecken und diese eigenhändig in Gourmetgenüsse zu verwandeln.“

Stark verarbeitete Lebensmittel gehören heute für Menschen in aller Welt zum täglichen Essen, während gesunde Alternativen häufig als kompliziert und schwer zugänglich empfunden werden. Mit „Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.“ beweist Schweden, dass natürliches und gesundes Essen genauso lecker und einfach zuzubereiten sein kann – mit Zutaten aus der Natur.

„Für mich war die schwedische Natur beim Kochen immer die größte Inspirationsquelle“, sagt Sternekoch Niklas Ekstedt. „Die Stunden, die ich im Wald verbracht habe, haben mir die Erkenntnis gebracht, dass das Outdoor-Kochen mit Zutaten, die direkt vor meiner Nase zu finden sind, der Kern der schwedischen Küche ist. Die Initiative ‚Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.‘ ist ein Symbol dafür, wie einfach, nah und unkompliziert gutes Essen sein kann und sein sollte.“

Die Gerichte des Menüs variieren je nach Saison, so dass die Zutaten nahezu das ganze Jahr über in der Natur zu finden sind. Zu den Gerichten zählen beispielsweise eine Waldbrühe mit pochiertem Barsch und gebratener Kräuterbutter oder frisch geräucherter Saibling mit Pfifferlingen und Sauerklee. Dies und noch viel mehr ist im weltweit größten Gourmetrestaurant zu finden, das ab sofort Reservierungen entgegen nimmt.

Mehr Infos zum weltweit größten Gourmetrestaurant: visitsweden.de/einlandwirdrestaurant/

Reservieren Sie Ihren Tisch unter visitsweden.de/einlandwirdrestaurant/ oder bookatable.co.uk/theediblecountry

Mehr über das Restaurant

„Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.“ ist eine Initiative Schwedens, um die natürliche und gesunde Speisekammer hervorzuheben, welche die schwedische Natur zu bieten hat. Nun kann jedermann ein ganzes Menü mit Schwedens natürlichen Zutaten genießen, das von vier Top-Köchen des Landes kreiert wurde. Natürlich gibt es Anleitungen dazu, wo die Zutaten zu finden sind und wie sie richtig zubereitet werden. „Ein Land wird Restaurant. Willkommen in Schweden.“ repräsentiert ganz Schweden mit seinen abwechslungsreichen Landschaften und seiner wunderschönen Natur. Die Initiative ist eine offene Einladung für jeden, den schwedischen „Close-to-nature“-Lebensstil zu erleben und die natürliche Speisekammer