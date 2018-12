Die 50 besten Restaurants in Deutschland

OpenTable-Gäste wählen die Top 50 Restaurants in Deutschland

Hamburg sichert sich Platz eins – Deutsche Küche ist am beliebtesten – OpenTable veröffentlicht das sechste Jahr in Folge die Liste der 50 besten Restaurants – gekürt von OpenTable-Nutzern.

Hamburg hat die Nase vorn

Dieses Jahr hat es ein Hamburger Restaurant bis an die Spitze geschafft: Das Bootshaus Hafencity sicherte sich mit seiner lokalen Küche den ersten Platz. Hier genießt man mit Blick auf die Elbe vor allem Fleischspezialitäten aus dem Josper Holzkohlegrill. Das Bootshaus Hafencity löst damit den Sieger der beiden Vorjahre, das El Greco aus Augsburg, ab, das mit seiner griechischen Küche dieses Mal auf dem dritten Platz rangiert. Auf Platz zwei überrascht ein Listen-Neuzugang: das Restaurantschiff Backschaft in Offenbach, das seine Gäste mit gehobenen internationalen Speisen und Blick auf den Main und die Frankfurter Skyline überzeugt.

Berlin auf Platz zwei verwiesen

Auch im Gesamtranking der Städte heißt der Spitzenreiter Hamburg: Gleich vierzehn der Top 50 Restaurants befinden sich in der Elbmetropole; neben dem Sieger sogar noch ein weiteres unter den Top 10, das Restaurant Heldenplatz. Die bekannten Restaurants der Hamburger Spitzenköche Tim Mälzer und Steffen Henssler, die Bullerei und das Ono by Steffen Henssler, sind ebenfalls wieder vertreten. Auch Berlin punktet kulinarisch, muss sich dieses Jahr allerdings mit Platz zwei zufriedengeben: immerhin noch elf der Top 50 Restaurants sind in Berlin zu finden, drei davon sogar unter den Top 10: eins44 Kantine Neukölln, PeterPaul und das Lode & Stijn, das von Platz 2 auf Platz 10 gerutscht ist.

Die deutsche Küche ist am beliebtesten

Sowohl die gesamte Top 50 Liste als auch die 10 besten Restaurants zeigen, dass in jeder Region Deutschlands fantastische Restaurants zu finden sind. Von kleinen Gaststätten bis hin zu großen urbanen Restaurants ist für jeden Geschmack und für jedes Portemonnaie etwas dabei. Der allgemeine Regional-Trend findet sich auch in der Gastronomie wieder: mit 20 Prozent ist die deutsche Küche am häufigsten vertreten, die letztes Jahr noch mit knapp 10 % auf Rang zwei landete. Diesen nimmt 2018 Jahr die Internationale Küche ein; fast genauso beliebt sind Grillspezialitäten bzw. Steakhäuser. Der Vorjahressieger, die Moderne Europäische Küche, ist dieses Jahr nicht vorne dabei. Nach wie vor gefragt sind die Länderküchen aus Italien, Japan, Griechenland und Österreich.

Mehr Bewertungen als im Vorjahr

OpenTable Country Manager Daniel Simon erklärt: „Wir freuen uns, unseren Nutzern ein breites Portfolio an erstklassigen Restaurants mit verschiedensten Küchen und individuellem und persönlichem Service bieten zu können. Diese Restaurants kann bei uns nur bewerten, wer auch tatsächlich dort war. Das macht die Bewertungen auf OpenTable zu einer zuverlässigen Unterstützung bei der Suche nach dem idealen Restaurant. Die Zahl der Gesamtbewertungen ist auch in diesem Jahr wieder angestiegen. Unter die Top 50 Deutschlands gewählt zu werden, ist eine außerordentliche Leistung der Gastronomen und ihres Teams, die große Anerkennung verdient.“

Die diesjährigen Top 50 Restaurants wurden aus mehr als 267.000 Bewertungen von registrierten OpenTable Usern ermittelt, die insgesamt über 2.500 Restaurants in ganz Deutschland beurteilten. Alle Restaurants wurden nach ihrer durchschnittlichen Gesamtbewertung innerhalb des letzten Jahres verglichen. Die ersten zehn Plätze sind gerankt, die Liste der weiteren 40 Plätze ist alphabetisch geordnet.

Untenstehend ist die vollständige Liste aller Top 50 Restaurants zu sehen.

Die Top 10 OpenTable Restaurants in Deutschland 2018, gerankt:

Die Top 11 – 50 OpenTable Restaurants in Deutschland 2018, in alphabetischer Reihenfolge:

OpenTable ist der weltweit führende Anbieter für Online-Restaurant-Reservierungen, über den weltweit mehr als 26 Millionen Gäste monatlich bei über 47.000 Restaurants reservieren. Das OpenTable-Netzwerk bringt Gäste und Restaurants zusammen. Seit der Gründung im Jahr 1998 hat OpenTable weltweit bereits 1,7 Milliarden Gästen zu einem Tisch verholfen, allein in Deutschland sind es über 26 Millionen. Der Firmensitz befindet sich in San Francisco, Kalifornien, und der OpenTable-Service ist in über 20 Ländern verfügbar, u.a. in Australien, Kanada, Deutschland, Irland, Japan, Mexiko, Großbritannien, den Niederlanden und den USA. Reservierungen können auf Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch und Spanisch getätigt werden.

