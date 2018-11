„Kochen ist Leben“ – 2-Sternekoch Boris Rommel stellt sein erstes Kochbuch vor. Das perfekte Weihnachtsgeschenk für alle, die ihre Kochkünste perfektionieren möchten.

Im Februar 2016 startete Boris Rommel als Küchenchef im 5-Sterne Superior Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe (Baden-Württemberg) und begeisterte von Anfang an Gourmets und Kritiker gleichermaßen. Eine sensationelle Karriere nahm ihren Lauf: Ein knappes Jahr später konnte er sich bereits über seinen ersten Stern im Guide Michelin freuen, im nächsten Jahr folgten der zweite Stern und 17 Punkte im Gault&Millau! Im Frühjahr 2018 zeichnete das internationale Gastronomie Fachmagazin Rolling Pin den 34-Jährigen Spitzenkoch gar zum „Aufsteiger des Jahres“ aus und im Oktober 2018 erzielte er im Ranking der „Germany’s 50 Best Chefs“ Platz 27.

Boris Rommel (© Bernhard Steinmann) Nun überrascht Boris Rommel mit seinem ersten Kochbuch, das in Kooperation mit der Heilbronner Stimme entstanden ist. Unter dem Titel „Kochen ist Leben – Zwischen Kunst und Handwerk“ stellt der kreative Sternekoch 45 ausgewählte Lieblingsrezepte vor, die durchaus auch von ambitionierten HobbyköchInnen nachgekocht werden können: Vorspeisen, Suppen, Zwischengerichte, Hauptgänge und Desserts. Alle Gerichte sind typisch für seinen besonderen Kochstil – klassische französische Küche mit regionalen Einflüssen – und alle kommen geschmacklich an die Sterne- gastronomie heran, sind jedoch im Aufwand und Anrichten einfacher gehalten. Auch die Zutaten sind prinzipiell überall erhältlich. So findet man beispielsweise Rezepte wie „Rinderrückensteak mit Zwiebel-Senfkruste“, „Lauchquiche mit Ziegenkäse und eingelegten Trauben“ oder „Obazda- Schweinefilet im Kräutermantel mit Biersauce“ und danach eine „Pannacotta mit einem flüssigen Kern aus Himbeermark“. Dabei können alle vorgestellten Gänge individuell zu verschiedenen Menüs kombiniert werden.

Für alle, die sich der 2-Sterneküche annähern möchten, gibt es ein sehr anspruchsvolles viergängiges Gourmet-Menü mit dem Hauptgericht „Kalbsfilet im Tramezzinimantel“. Boris Rommel betont: „Einige Gerichte bzw. Kombinationen stammen aus unserem Gourmet-Restaurant Le Cerf, einige haben wir extra für das Buch rezeptiert. Aber es sind definitiv Gerichte von denen ich komplett überzeugt bin und die mir persönlich sehr, sehr gut schmecken“.

Auf den insgesamt 200 Seiten widmet sich Boris Rommel zudem dem wichtigen Thema Herstellung von Fonds und Saucen und gibt hilfreiche Tipps zum raffinierten, kunstvollen Anrichten. Denn schließlich isst ja auch das Auge mit!

Das Buch ist ab Freitag, 9. November 2018, in allen Geschäftsstellen der Heilbronner Stimme, Hohenloher Zeitung und Kraichgau Stimme für 29,90 Euro erhältlich,

online unter http://www.stimmeshop.de, telefonisch unter 07131 615-702,

im Buchhandel, bei Amazon sowie im Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe.