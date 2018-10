Christoph Hesse ist neuer Küchenchef im Schlosshotel Kronberg

Wechsel am Herd: Christoph Hesse ist seit Oktober 2018 der neue Küchenchef im Schlosshotel Kronberg, das zum Portfolio der Hessischen Hausstiftung gehört. Er ist zuständig für das Schlossrestaurant und die vielfältigen Veranstaltungen des Fünf-Sterne-Hotels vor den Toren Frankfurts. Zuvor wirkte der 35-Jährige in gleicher Funktion in Schellers Restaurant im Hardtwaldhotel in Bad Homburg. Er folgt auf Florian Hartmann.

Christoph Hesse bringt mehrere Jahre Erfahrung in der Sternegastronomie mit ins Schlosshotel Kronberg. Vor seiner Anstellung in Schellers Restaurant, das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet ist, war er unter anderem Chef de Partie bei Meyer Catering in Frankfurt und davor Demichef de Partie im Gourmetrestaurant des Tigerpalast Varieté Theaters in Frankfurt.

Christoph Hesse (© Schlosshotel Kronberg)

Kathrin Klouth, Resident Managerin im Schlosshotel Kronberg, ist vom Neuzugang überzeugt: „Wir freuen uns sehr, mit Christoph Hesse einen erfolgreichen Sternekoch an Bord zu haben. Wir profitieren schon heute von seinem Talent, Veränderung zielstrebig umzusetzen. Sein großes Können wird die Qualität im Schlossrestaurant sichern. Wir sind überzeugt, dass er dem Haus und der Küche seine persönliche Handschrift verleihen wird, die auch unsere Gäste schätzen werden.“

Über das Schlosshotel Kronberg

Das Schlosshotel Kronberg ist ein luxuriöser Rückzugsort am Rande von Kronberg – einem malerischen Ort im Taunus, unmittelbar vor den Toren Frankfurts. Von Victoria Kaiserin Friedrich erbaut und 1893 fertiggestellt, bietet eines der eindrucksvollsten deutschen Schlösser seinen Gästen lebendige Geschichte zum Anfassen. Besonderes Mobiliar und eine beeindruckende Antiquitäten- und Gemäldesammlung, zum großen Teil noch aus dem Besitz der Kaiserin und Mutter des letzten deutschen Kaisers, vermitteln das authentische Ambiente eines Schlosses aus der Kaiserzeit. Das Schloss Kronberg, im Eigentum der Hessischen Hausstiftung, wird seit 1954 als Hotel mit 61 Gästezimmern und Suiten betrieben. Es befindet sich inmitten einer prachtvollen Parkanlage mit dazugehörigem Golfplatz. Das Haus ist Mitglied der Kooperation „Small Luxury Hotels of the World“. Mehr Informationen unter www.schlosshotel-kronberg.com.