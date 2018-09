Heute letzte Folge „Lecker an Bord“ – mit Björn Freitag und Frank Buchholz

„Lecker an Bord“ – eine kulinarische Sommerreise mit Björn Freitag und Frank Buchholz am Montag 24. September 2018, 20.15 Uhr im WDR Fernsehen

Zitronen, Schmorhuhn und Schnüffel-Trüffel aus dem Mühlenkreis (Folge 6)

„Lecker an Bord“ ist weiter auf großer Fahrt! Die beiden Freunde und Köche Björn Freitag und Frank Buchholz schippern diesen Sommer auf der Weser.

Ihre kulinarische Reise führt von Beverungen über Höxter, Hameln, Vlotho bis nach Lübbecke.

In der letzten Folge erreicht die „unaone“ Lübbecke. Am Fuße des Wiehengebirges erwarten Björn und Frank ein Schlossgarten voller Zitronen und ein absolutes Highlight –

eine wertvolle und daher geheime Trüffelplantage, deren Lage nur ein Starkoch erschnüffeln kann. Mit den aromatischen Sommertrüffeln im Korb radelt Frank zum Biohof Wietler,

wo er sich unter vielen artgerecht gehaltenen Tieren für ein Huhn entscheidet. Björn ist in seinem Element, als er in einer Ölmühle Walnüsse presst bis das kostbare Öl austritt –

hier geht es zu wie zu Großvaters Zeiten. Gemüse für das abendliche Menü gibt’s beim Gärtner-Kollektiv Ulenburg. Die bunten Paprika- und Auberginenplantagen sind eine Augenweide

und liefern die perfekte Grundlage für die abendliche Gemüsepfanne. Frank Buchholz kreiert Coq au Vin mit getrüffeltem Kartoffelsalat, Björn Freitag zaubert einen köstlichen Apfelkuchen,

und dann feiern die Sterneköche Abschied von der Weser, die ihnen so viele kulinarische Überraschungen beschert hat.