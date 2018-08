Jens Rittmeyer im Navigare NSBhotel Buxtehude

Kulinarische Abenteuer im Navigare NSBhotel Buxtehude: Jens Rittmeyer präsentiert im zweiten Halbjahr des Jahres neu konzipierte Erlebnis-Kochkurse im stylishen Gewölbekeller.

Ab dem 29. September starten vier Termine für die beliebten Erlebnis-Kochkurse mit neuen Themen und Inspirationen.

Auch im Herbst und Winter zelebriert Sternekoch und Küchenchef des Navigare NSBhotel Buxtehude, Jens Rittmeyer, seine kulinarischen Inspirationen in interaktiven Erlebnis-Kochkursen mit neuen Themen. Im stylishen Gewölbekeller des Navigare NSBhotel Buxtehude lädt Jens Rittmeyer an insgesamt vier Terminen zwischen Ende September und Mitte Dezember zu seinen exklusiven Erlebnis-Kochkursen ein. Maximal 12 Teilnehmer können im stylishen Gewölbekeller des Navigare NSBhotel Buxtehude den Sternekoch hautnah in seiner Küche erleben und selbst mit anfassen, kreieren und lernen.

„Geheimnisvolles Portugal“ – unter diesem Motto zelebriert Jens Rittmeyer am 29.09. in einem neu konzipierten Kochkurs die inspirierende, mediterrane Küche der Iberischen Halbinsel. Die 12 Teilnehmer erwartet ein Tag voller Leidenschaft mit spannenden Kreationen vom Land und natürlich auch zahlreichen Inspirationen aus dem Meer – südeuropäische Lebensfreude Pur im norddeutsch-stylishen Ambiente des Navigare NSBhotel Buxtehude.

„Pasta, Gnocchi und Co.“ – scheinbar Schwieriges ganz einfach! Am 20.10.2018 dreht sich im Navigare NSBhotel Buxtehude alles um ausgefallene Pasta-Kreationen – warum denn immer nur Bolognese, Pesto & Co. zubereiten, wenn der italienische Klassiker so viel mehr bietet? Gemeinsam mit Jens Rittmeyer wird ein einzigartiges Menü zubereitet, das für nachhaltige Inspirationen, auch in der heimischen Küche, sorgen wird.

„Ohne Sauce kein Vergnügen“ – Jens Rittmeyer führt am 24.11.2018 die Gäste seines beliebten Erlebnis-Kochkurses in die fabelhafte Welt der Saucen ein. Die innovativen und harmonisch abgestimmten Saucen sind Programm des Abends und überzeugen die Gäste von dem ganz persönlichen Credo Jens Rittmeyers: „Sauce muss sein und Sauce muss gut und reichlich sein!“

„Weihnachten International“ – ein ganz besonderer Jahresabschluss wartet am 08.12.2018 auf alle Gäste dieses Erlebnis-Kochkurses im Navigare NSBhotel Buxtehude. Weihnachtliche Leidenschaft und herzliche Emotionen werden in diesem Kochkurs in einzigartige kulinarische Kreationen verwandelt. Goodbye 2018!

Die Kocherlebnisse beginnen jeweils um 14:00 Uhr. Nach der kulinarischen Begrüßung widmet sich der Sternekoch mit seinen Gästen den für 4-5-stündigen Erlebnis-Kochkurs. Die gemeinsam zubereiteten kulinarischen Genüsse werden im Anschluss im norddeutsch-stylishen Ambiente des Gewölbekellers in ungezwungener, entspannter Atmosphäre genossen. Im Preis von 279 € pro Person sind der achtstündige Erlebnis-Kochkurs sämtliche Zutaten, eine exklusive Getränkeauswahl, die Rezepte sowie eine Kochlatzschürze inkludiert.

Erlebnis-Kochkurse Herbst/Winter 2018:

Sa., 29.09.2018: „Geheimnisvolles Portugal“

Sa., 20.10.2018 / „Pasta, Gnocchi und Co.“

Sa., 24.11.2018 / „Ohne Sauce Kein Vergnügen“

Sa., 08.12.2018 / „Weihnachten International“

Die Erlebnis-Kochkurse können telefonisch unter 04161 74900 oder per E-Mail an gastronomie@hotel-navigare.com gebucht werden. Weitere Informationen unter www.hotel-navigare.com.