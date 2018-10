Michelin Thailand auch mit Phuket und Phang-Nga

Thailand greift auch 2019 nach den Sternen

Ende des Jahres ist es soweit: Thailand geht in Sachen Kulinarik in die nächste Runde und veröffentlicht den zweiten Guide Michelin. Diesmal sind neben Bangkok auch Phuket und Phang-Nga vertreten. Erscheinen wird der renommierte Hotel– und Restaurantführer zweisprachig, auf Englisch und Thailändisch, als Print- und Digitalausgabe.

„Neben Bangkok sind Phuket und Phang-Nga zwei weitere lohnenswerte gastronomische Ziele in Thailand und so liegt es nahe, dass der Guide Michelin 2019 auf alle drei erweitert wird. Der Gastronomie-Tourismus ist ein Hauptelement unserer Kampagne Open to the New Shades und wir sind begeistert, dass wir mit Michelin einen so angesehenen Vertreter haben, der uns dabei hilft, Thailand als erstklassige kulinarische Destination zu fördern“, verkündete Yuthasak Supasorn, Governor der Tourism Authority of Thailand.

Von der Garküche bis zu Spitzenrestaurants – Thailands vielfältige Küche macht jeden Besuch einzigartig

Der Michelin Guide Bangkok, Phuket und Phang-Nga 2019 bietet eine Fülle von Informationen über die großen und vielfältigen kulinarischen Attraktionen und Aktivitäten, die diese Destinationen bieten, von feinen Restaurants bis hin zu den besten Garküchen. Ebenfalls inbegriffen ist eine Auswahl an Unterkunftsmöglichkeiten, die dem Reiseführer einen weiteren Mehrwert verleihen.

2015 wurde Phuket als erste Stadt nicht nur in Thailand, sondern auch in der ASEAN-Region auf die Liste der UNESCO Creative Cities für ihre gastronomischen Köstlichkeiten gewählt. Zusammen mit der einzigartigen lokalen Kultur und der wunderschönen Natur macht es Phuket zu einem gastronomischen Ziel wie kein anderes. Auch Phang-Nga nördlich von Phuket bietet eine ebenso atemberaubende Landschaft und eine ebenso bezaubernde Kultur. Außerdem ist es für seine überaus frischen und saftigen Meeresfrüchte bekannt.

https://guide.michelin.com/th/en/bangkok/michelin-guide-2019-announcement/event

