Johann Lafer ist kulinarischer Botschafter der Mein Schiff Herz

Er ist der Mein Schiff Flotte seit Jahren eng verbunden. Deswegen musste Sternekoch Johann Lafer nicht lange überlegen, kulinarischer Botschafter der Mein Schiff Herz von TUI Cruises zu werden. Erstmalig ist er bei der Premierenfahrt der Mein Schiff Herz dabei. Neben seinen kulinarischen Genüssen wird es auf dieser Reise auch kulturell bunt zugehen: Als Höhepunkt der Premierenreise inszeniert GOP Varieté-Theater die Premierenfeier auf dem Pooldeck der Mein Schiff Herz. Vor der Kulisse des Hafens in Lissabon wird neben dem GOP-Ensemble auch die Taufpatin der Mein Schiff 2, Fecht-Olympiasiegerin Anja Fichtel, eine wichtige Rolle spielen. Sie wird der Mein Schiff Herz symbolisch erneut den Namen verleihen. Zudem wird GOP mit zwei weiteren großartigen Shows im Theater die Premierengäste begeistern.

Johann Lafer als kulinarischer Botschafter auf der Mein Schiff Herz

Künftig wird das vielfältige Menü-Angebot im Premium Alles Inklusive Bedienrestaurant Atlantik an Bord um ein Menü von Sternekoch Johann Lafer ergänzt. Exklusiv für TUI Cruises wird er ein 3-Gänge-Mittagsmenü sowie ein 5-Gänge-Abendmenü im Hauptrestaurant kreieren. Zudem wird er auf mehreren Reisen als Stargast an Bord sein und sich um das Wohl der Gäste kümmern. Seine Verbundenheit zum Schiffsleben kommt nicht von ungefähr: „Ich bin Koch geworden, weil mich ein Schiffskoch dazu inspiriert hat. Und irgendwie geht für mich mit dem Engagement für TUI Cruises jetzt ein Lebenstraum in Erfüllung. Als kulinarischer Botschafter für das Hauptrestaurant Atlantik verspreche ich den Gästen der Mein Schiff Herz, dass ich alles dafür tun werde, damit die Gäste dort kulinarisch glücklich sind.“

Termine und Details zu den weiteren kulinarischen Reisen der Mein Schiff Herz, an denen Johann Lafer persönlich an Bord sein wird, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Premierenfahrt der Mein Schiff Herz jetzt buchbar

Die Mein Schiff Herz bricht am 03. März 2019 zu ihrer zehntägigen Premierenfahrt „Mittelmeer mit Andalusien IV“ auf. Auf dieser Kreuzfahrt entlang der spanischen und portugiesischen Küste entdecken die Gäste wundervolle Ziele. Die Reise beginnt und endet im Hafen von Palma de Mallorca. Es folgen Besuche in Cádiz, Lissabon, Gibraltar und Málaga im Süden Spaniens.

Die zehntägige Reise kostet bei Doppelbelegung in einer Innenkabine mit Premium Alles Inklusive ab 995 Euro pro Person. Eine Balkonkabine kostet ab 1.495 Euro pro Person.

Die Mein Schiff Herz fährt momentan noch als Mein Schiff 2 in der Flotte von TUI Cruises. Da im Februar ein Neubau mit Namen Mein Schiff 2 in Dienst gestellt wird, wird das Schiff künftig als Mein Schiff Herz in See stechen, bis es im April 2022 an die britische Schwestergesellschaft Marella Cruises abgegeben wird.

Über Johann Lafer – Ein Leben für den guten Geschmack

Johann Lafer blickt auf eine über 40jährige einzigartige kulinarische Karriere zurück. Nach Lehrjahren bei den besten Köchen wie Eckart Witzigmann und Jörg und Dieter Müller erwarb der gebürtige Steirer zusammen mit seiner Frau Silvia die Stromburg nahe Bingen. In zahlreichen erfolgreichen TV-Serien, Büchern, Magazinen und in seinem Restaurant Val d‘Or auf der Stromburg beweist der beliebte Sternekoch Johann Lafer seit Jahren, dass er ein Meister seines Faches ist. Der Starkoch ist mit Silvia Buchholz verheiratet und hat zwei Kinder.

Die GOP Varieté-Theater präsentieren faszinierende Shows und einzigartiges Live-Entertainment mit herausragenden Künstlern von Weltrang seit mehr als 25 Jahren. Mit 2-monatlich wechselnden Shows voller atemberaubender Artistik und Comedy, begeistert die GOP Entertainment Group jährlich mehr als 800.000 Gäste in 7 Varieté-Theatern, derzeit 2 Wintervarietés, sowie mit Gastspielen und Events und ist somit Europas größtes Varieté-Unternehmen.

TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern, und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Die Mein Schiff Flotte von TUI Cruises verfügt aktuell über eine Bettenkapazität von 14.886 (Mein Schiff 1: 2.894, Mein Schiff 2: 1.912, Mein Schiff 3 & 4: jeweils 2.506, Mein Schiff 5 & 6: jeweils 2.534). Mit seinem Konzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des SPA- & Sport-Bereichs aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Und die Flotte wächst weiter: 2019 kommt mit der neuen Mein Schiff 2 ein weiterer Kreuzfahrtneubau hinzu, bis 2022 bleibt die aktuelle Mein Schiff 2 unter dem Namen Mein Schiff Herz der Flotte erhalten. Somit verfügt TUI Cruises ab 2019 über sieben Schiffe mit einer Kapazität von rund 17.800 Betten. Ein weiterer Schiffsneubau, die Mein Schiff 7, ist für 2023 geplant. Für 2024 und 2026 hat TUI Cruises zwei LNG-Neubauten bei der italienischen Werft Fincantieri in Auftrag gegeben. Das Flottenwachstum erfolgt nachhaltig, denn umweltbewusstes unternehmerisches Handeln ist fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.