SAVU ist das neue Restaurant von Sauli Kemppainen und Vedad Hadziabdic im Hotel Louisa’s Place am Kurfürstendamm.

Der finnische Spitzenkoch Sauli Kemppainen und Gastgeber Vedad Hadziabdic eröffnen im April 2018 ihr erstes Restaurant am Kurfürstendamm 160 im Hotel Louisa’s Place. Kemppainen bringt nordische Küche mit einem Anteil aus Spanien und Italien auf den Teller.

Sauli Kemppainen: „Wer mich kennt, weiß: Meine Küche wird raffiniert, aber bodenständig und ohne Schnörkel sein. Ich werde zu 50 Prozent nordisch und zu je einem Viertel spanisch und italienisch kochen.“ Im SAVU gibt es viel zu probieren. So verzichtet Kemppainen bewusst auf die klassische Folge Vorspeise – Hauptgericht – Dessert. Vielmehr portioniert er die Teller so, dass man sich ein Menü aus vier bis fünf Gerichten selbst zusammenstellen kann, je nach Appetit und Laune.

Vedad Hadziabdic: „Mit SAVU möchten wir etwas Neues auf die Beine stellen, wo sich jeder zuhause fühlt. Wir haben in der Quadriga schon sehr gut zusammengearbeitet, sind gute Freunde geworden und freuen uns nun auf unser erstes eigenes Restaurant.“ Edle Materialien im nordischen Look bestimmen das warme Ambiente. „Es geht uns um eine moderne, gemütliche Stimmung nach dem Motto ‚Legere Atmosphäre statt Etikette’“, sagt Hadziabdic.

Der Finne Kemppainen ist kulinarische Botschafter seines Landes und war Küchenchef in Topadressen der internationalen Gastro-Szene. Dem Restaurant Quadriga im Brandenburger Hof hat er einen Stern erkocht. Das Orange Tree in Moskau wurde unter seiner Leitung innerhalb eines Jahres zu einem der besten Restaurants der russischen Hauptstadt. Partner Vedad Hadziabdic ist geborener Gastgeber. Der gebürtige Bosnier ist in der deutschen Spitzengastronomie zuhause und betreute erfolgreich verschiedene Neueröffnungen, unter anderem die des Les Solistes by Pierre Gagnaire im Waldorf Astoria Berlin. Er arbeitete für das Drei-Sterne-Restaurant Aqua im The Ritz-Carlton Wolfsburg und das Fischers Fritz im Regent Berlin.

SAVU wird montags bis samstags von 18 bis 23 Uhr geöffnet sein und Platz für etwa 60 Gäste bieten.

Über Louisa’s Place

Das Hotel am Kurfürstendamm Berlin befindet sich im Herzen der Hauptstadt in einem historischen Gebäude direkt am berühmten Prachtboulevard. In den 47 individuell gestalteten Hotel-Suiten erleben die Gäste den Charme des Ku’damms um die Jahrhundertwende, eingerahmt von historischen Mauern mit langer Tradition. Louisa ́s Place verfügt über einen großzügigen Pool- und Wellnessbereich mit exklusivem Zutritt nur für die Hotelgäste. Das Inhaber geführte Hotel lebt Gastfreundschaft von ganzem Herzen. Ohne uniforme Standards und mit natürlicher Begeisterung kümmert sich das Team um das Wohlbefinden der Gäste. Mit dem neuen Restaurant Savu zieht ein neues gastronomisches Angebot in die Räume des Hotels.