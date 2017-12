Bento-Boxen auf dem St. Moritzer Hausberg Corviglia

Matsuhisa@Badrutt’s Palace meets White Marmot: Ab dem 16. Dezember 2017 kann die Fusionküche des japanischen Starkochs Nobuyuki Matsuhisa rund vier Wochen lang im neuen Restaurant auf der Corviglia genossen werden. Auf 2.486 Metern über Meer werden unter anderem exklusive Matsuhisa Menüs in Bento-Boxen sowie Sashimi serviert. Betrieben wird das Pop-up Restaurant des Badrutt’s Palace Hotel

St. Moritz in Zusammenarbeit mit dem Team der Bergbahnen Engadin St. Moritz Mountains.

Tradition und Innovation sind zwei wesentliche Bestandteile der langjährigen Erfolgsgeschichte des Badrutt’s Palace Hotel. So hat sich das Management des Traditionshauses für den Start der Wintersaison 2017/2018 wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Auf der Corviglia wird in den neu gestalteten Restaurants der Engadin St. Moritz Mountains auf 2.486 Metern über dem Meeresspiegel für kurze Zeit das höchstgelegene Matsuhisa Restaurant der Welt eröffnet.

Mit Abschluss der Saison 2017 wurde das bisherige Restaurant ‚La Marmite’ geschlossen. Dies veranlasste die Betreiberin Engadin St. Moritz Mountains, auf der Corviglia ein neues Gastronomie-Konzept zu lancieren. Die Restaurants wurden vollständig umgebaut, ab dem 16. Dezember 2017 werden die neu gestalteten Räumlichkeiten mit einem völlig überarbeiteten Angebot eröffnen. Das Restaurant ‚White Marmot‘ befindet sich in den ehemaligen Räumlichkeiten des ‚La Marmite‘ und wird ebenfalls das Matsuhisa beheimaten. Der japanische Starkoch Nobuyuki Matsuhisa – besser bekannt als Nobu – wird zu Saisonbeginn sozusagen auf der Skipiste eine Auswahl seiner bekannten Gerichte anbieten.

Stammgäste wie Madonna, David und Victoria Beckham sowie Kate Winslet schätzen im Matsuhisa-Original schon seit Jahren unvergessliches Sushi und Sashimi sowie das breitgefächerte Angebot vegetarischer, japanischer und südamerikanischer Speisen. Und auch im berühmtesten Hochtal der Alpen, in St. Moritz, hat sich das ‹La Coupole› im Badrutt’s Palace mit der Premiummarke Matsuhisa von Nobuyuki Matsuhisa längst zu einem der exklusivsten Hot-Spots im Engadin entwickelt.

Jeweils in der Wintersaison kommen die Gäste im Badrutt’s Palace Hotel in den Genuss von Nobuyuki Matsuhisas Kreationen. Vor drei Jahren änderte der japanische Meisterkoch sein dortiges Restaurantkonzept von ‚Nobu@Badrutt’s Palace‘ in seine Premiummarke Matsuhisa und eröffnete das ‚Matsuhisa@Badrutt’s Palace‘. Es ist eines von weltweit nur sieben Matsuhisa-Restaurants.

Neu wird man nun jedoch auch auf 2.486 Metern Höhe in den Genuss der Matsuhisa Signature Dishes Black Cod, Yellow Tail Jalapeno, Rock Shrimp Tempura oder New Style Salmon Sashimi kommen. Die preisgekrönte Küche von Nobuyuki Matsuhisa vereint gekonnt traditionelle japanische Gerichte mit peruanischen Einflüssen. Im Pop-up Restaurant auf der Corviglia werden zudem neu auch Bento Boxen serviert, die an einem der 30 Plätze oder am Sushi-Counter verzehrt werden können. So präsentiert sich das ‚Matsuhisa@Badrutt’s Palace‘ auf der Corviglia erfrischend anders. Das Pop-up wartet mit einem Gourmeterlebnis auf, das seines Gleichen sucht. Während draußen auf den Pisten die Skifahrer ins Tal hinab rauschen, serviert das neue Restaurant ein weltweit einzigartiges Gourmet-Erlebnis und spielt dabei nicht nur mit den Geschmackssinnen, sondern sorgt auch mit seiner einmaligen Lage und Aussicht für ein einmaliges Ambiente.

Das ‚Matsuhisa@Badrutt’s Palace‘ im White Marmot begrüßt seine Gäste diesen Winter vom 16. Dezember 2017 bis 7. Januar 2018. Reservierungen werden per Mail an fb@badruttspalace.com entgegen genommen.

ÜBER DAS BADRUTTS PALACE HOTEL

Das Badrutt’s Palace Hotel pflegt den exklusiven Stil, den Sport, die Kochkunst und die Mode.

Mit diskretem Service und traditioneller Eleganz verwöhnt es alle Gäste in einer Atmosphäre von auserlesenem Luxus. In einem der interessantesten Skigebiete der Welt gelegen und dank seinem reichen Angebot an alpinen Sommeraktivitäten ist das Hotel im Winter wie im Sommer das ideale Reiseziel. Das Badrutt’s Palace Hotel bietet 157 Gästezimmer inklusive 37 Suiten mit außergewöhnlichem Panorama auf die Schweizer Alpen. Das Hotel ist Mitglied der The Leading Hotels of the World, Swiss Deluxe Hotels und Swiss Historic Hotels. Das Badrutt’s Palace Hotel begrüßt seine Gäste diesen Winter vom 1. Dezember 2017 bis 1. April 2018.