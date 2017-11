Die 100 besten Köche der Welt – die komplette Liste

Alle 582 Küchenchefs weltweit, die zwei oder drei Michelin Sterne haben, wurden aufgerufen, die besten Köche zu küren. Die erste 100 haben wir in der Liste publiziert.

Das sind die Top10 2018:

1 – Michel TROISGROS – MAISON TROISGROS – France

2 – Yannick ALLENO – ALLENO PARIS – France

3 – Joan ROCA – EL CELLER DE CAN ROCA – Spain

4 – Arnaud DONCKELE – RESIDENCE DE LA PINEDE – France

5 – Pierre GAGNAIRE – RESTAURANT PIERRE GAGNAIRE – France

6 – Emmanuel RENAUT – FLOCONS DE SEL – France

7 – Enrico CRIPPA – PIAZZA DUOMO – Italy

8 – Pascal BARBOT – L’ASTRANCE – France

9 – Seiji YAMAMOTO – NIHONRYORI RYUGIN – Japan (4 times in the Top 10)

10 – Alain DUCASSE – PLAZA ATHENEE – France

Aus D-A-CH Sicht ist die Liste enttäuschend, die Dominanz Frankreichs und Spanien irritiert. Ich vermute, dass Küchenchefs eher weniger in die DACH Region zum Essen fahren, sondern eher nach Frankreich oder Spanien, weil man bei uns nicht diese hochwertige Kulinarik vermutet. Was für ein Fehler!

Das würde auch erklären, warum der superbe Dieter Koschina der bestbewertete deutsche Koch ist. Sein Herd steht an der Algarve in Portugal. Die Algarve ist für eine Reise sicher interessanter als Perl an der Mosel oder der Tour-Hotspot Wolfsburg.

Köche der D-A-CH Region in den Top 100:

Daniel Humm,

Andreas Caminada,

Dieter Koschina,

Heinz Reitbauer,

Joachim Wissler,

Franck Giovanni,

Sven Elverfeld,

Christian Bau und

Heinz Beck.

Wie alle Listen: Nicht so ernst nehmen! Freuen wir uns mit den ausgezeichneten Küchenchefs und nehmen wir die Liste als Anregung für unsere nächsten Reisen.

Die 100 besten Köche 2018 – www.gourmet-report.de