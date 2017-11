Koch- und Gesangswettbewerb mit Mirko Reeh

Deutschlands beste Kandidaten performen vor Starproduzent Dieter Falk und TV-Koch Mirko Reeh

Kulinarik trifft auf Musik – das Finale des einzigartigen Talent-Wettbewerbs „Koch und sing Dich auf den Underberg“ der Kräuter-Digestif-Marke Underberg steht kurz vor dem großen Finale in der Kochbox Berlin. Die Singer-Songwriterin Tabea Elkarra (30) aus der Hauptstadt begeistert mit ihrer dynamischen Stimme und ihren emotionalen Songs das Publikum seit Jahren. Nun gehört sie zu den sieben besten Kandidaten Deutschlands, die sich der Experten-Jury rund um Produzent Dieter Falk, Vocal Coach Mischa Züwerink und TV-Koch Mirko Reeh stellen werden – ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist vorprogrammiert. Insgesamt eine Stunde haben die Kandidaten Zeit, um ihre Lieblingsgerichte zu kochen und der Jury anzurichten. Direkt im Anschluss wird live ihr Paradesong präsentiert. Elkarras Lieder erzählen immer ihre ganz eigene Geschichte, die sie selbst am Klavier begleitet. Beim Finale wird sich zeigen, ob ihre Leidenschaft, der Titel „Piece by Piece“ und ihr „Sushi à la Tabea“ für einen Platz auf dem Podium ausreicht. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von 10.000 Euro. Der Erstplatzierte erhält neben 2.500 Euro in bar exklusive Tonstudio-Aufnahmen bei der renommierten [MA] Music Academy.