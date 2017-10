DER BESTE ALMKÄSE KOMMT AUS ÖSTERREICH

Bereits am 30. September 2017 wurden bei der 23. Internationalen Almkäseolympiade in Galtür die Gewinner gekürt. Das Ergebnis: die Österreicher haben 2017 mit 82 Auszeichnungen das größte und beste Rohmilch-Käsesortiment im Alpenraum. Bester deutscher Teilnehmer: Erwin Höchenberger von der Alpe Ornach durfte sich über zwei silberne Sennerharfen freuen.

Über 100 Senner aus fünf Nationen im Alpenraum sorgten am 30. September 2017 bei der 23. Almkäseolympiade für kulinarische Höhenflüge. Die Olympioniken: die besten Rohmilchkäse aus frischer Alpenmilch aus Deutschland, Österreich, Italien, Liechtenstein und der Schweiz. Für diese hieß es in fünf Kategorien unter den prüfenden Augen und Geschmacksnerven einer strengen Fach- und Kinderjury zu bestehen.

Der Sieg und damit die goldene Sennerharfe in der prestigeträchtigen Kategorie Bergkäse 2017 ging an Kasper Domig von der Alpe Steris (Österreich). Walter Boos von der Alpe Nausgel aus der Schweiz holte sich den Tagessieg in Form der goldenen Sennerharfe für den Tagessieg Schnittkäse und des Dreikäsehoch-Preises mit seinem Bündner Alpkäse. Bester deutscher Teilnehmer wurde Erwin Höchenberger von der Alpe Ornach mit zwei Mal Silber in den Kategorien jährige Bergkäse und Bergkäse Almperiode 2017. Bestes Almkäseland wurde Österreich mit 82 ausgezeichneten Käsesorten. Bei der 23. Almkäseolympiade konnten die rund 3.000 Besucher neben dem reichhaltigen Aufgebot an Käsesorten, viele weitere Produkte aus der Almproduktion verkosten. „Die stetig wachsenden Besucherzahlen zeigen uns, dass wir mit unserer Almkäseolympiade den richtigen Weg eingeschlagen haben. Das Interesse am Traditionsgut Almkäse sowie der klassischen Herstellung im Rahmen des Almbetriebs ist bei Konsumenten, Produzenten und Händlern mehr als nur ein vorbeiziehender Trend“, freute sich Daniel Kathrein, Obmann der Landjugend Galtür.

Bester Kinderkäse 2017

Alles andere als kinderleicht: Wer mit seinem Käse den begehrten Dreikäsehoch-Preis einheimsen wollte, musste die strenge Kinder-Jury bei einer Blindverkostung überzeugen. Walter Boos von der Alpe Nausgel aus der Schweiz traf den Geschmack der Nachwuchs-Gourmets am besten. Sein Bündner Alpkäse wurde als bester Kinderkäse 2017 ausgezeichnet.