Gipfeltreffen der internationalen Gourmetfleischszene

Die besten Züchter der Welt treffen in Köln bei der Excellence 2017 auf ausgezeichnete Stars der Küchenkunst.

Auf Initiative des Düsseldorfer Fleischimporteurs Albers treffen am 9. Oktober in der Kölner Designpost die besten Fleischproduzenten der Welt auf ausgewählte Meister der Küchenkunst.

„From Farm To Table“ lautet das Motto der Excellence 2017, dem Gipfeltreffen von Profis aus Gastronomie, Hotellerie und Handel, das alle zwei Jahre in Köln stattfindet. Hier geben internationale Spitzenproduzenten tiefe Einblicke in ihre Philosophien und tägliche Arbeit. Hier präsentieren sie die neuesten Trends der Gourmetfleischszene und das Beste, was ihre Farmen und Weiden zu bieten haben. Sechs Spitzenköche – die meisten mit Auszeichnung des Guide Michelins – bereiten die mitgebrachten Spezialitäten live auf der Bühne zu und laden zur Verkostung und insgesamt fünf verschiedenen Masterclasses ein.

Die Excellence 2017 findet statt am

Montag, 9. Oktober 2017 | 10.00 bis 19.00 Uhr |

Design Post, Mülheimer Straße 22a, 50679 Köln-Deutz

Gegenüber Eingang Ost Congress-Zentrum Ost der „Anuga“ Fachmesse

Für Journalisten bietet sich hier die einmalige Gelegenheit, sich konzentriert über die neuesten internationalen Fleischtrends und deren „Erzeuger“ zu informieren. Alle teilnehmenden Akteure stehen als Gesprächspartner zur Verfügung. Gerne sind wir bei der Vermittlung von Einzelgesprächen behilflich.

Die Produzenten („Farm“):

▪ Kyukou Tanaka: einer der besten japanischen Kobe-Züchter und dreifacher Gewinner des angesehenen nationalen Kobe-Championats

▪ David Warmoll (Jack´s Creek, Australien): dreifacher Gewinner der World Steak Challenge, der höchsten Auszeichnung, mit der ein Steak prämiert werden kann (2017 World’s best Filet Steak)

▪ Richard Schrunk (Greater Omaha Packing Company, USA): seit 1920 eilt den „Packers“ ihr legendärer Ruf voraus, denn sie verkörpern höchste amerikanische Steakkultur

▪ ausgewählte Vertreter der internationalen Produzenten Lamila, Jimenez und John Stone

Die Köche („Table“):

▪ Yoshizumi Nagaya (Nagaya*, Düsseldorf)

▪ Serkan Güzelkoban (Kleinod, Öhringen)

▪ Guiseppe Messina (Koch, Avantgardist, Berater, Dozent)

▪ Eric Menchon (Le Moissonnier**, Köln)

▪ Stefan Glantschnig „Junger Wilder 2017“ (Waldhof Resort, Scheffau am Wilden Kaiser)

▪ Joachim Kaiser (Meyers Keller*, Nördlingen)

Die Experten:

▪ „Prof. Beef“ Dr. Chris Calkins: Der US-Experte für Rindfleisch, hat für das große Umdenken der letzten Jahre mit seinem wissenschaftlichen Vorgehen die Grundlagen geschaffen

▪ Allan Morris, einer, wenn nicht der erfahrenste Experte für Trockenreifung von Fleisch in Europa überhaupt

▪ Frank Albers: Gastgeber, offizieller Monitor der Kobe Beef Association

Nähere Informationen zum Programm gibt es unter https://www.albersfood.de/excellence17 .