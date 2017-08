Kulinarisches Erntedankfest in Dresden

Das „Kulinarische Erntedankfest mit Freunden“ am 17. September 2017 im Hotel Bülow Palais ist das wichtigste Genuss-Event im Herbst in Dresden.

Spitzenköche und Spitzenwinzer aus ganz Deutschland geben einen

Sonntagnachmittag lang Kostproben ihrer Kunst.

Alljährlich im September lädt das Relais & Châteaux Hotel Bülow Palais einige der interessantesten Köche und Winzerpersönlichkeiten zu einem Gipfeltreffen der besonderen Art nach Dresden. Beim „Kulinarische Erntedankfest mit Freunden“ am Sonntag, dem 17. September, verwandelt sich das Erdgeschoss des Hauses in einen Marktplatz der feinen Genüsse. An verschiedenen Gourmetstationen, inklusive der Küche, können Gäste vor ihren Augen zubereitete Kreationen genießen, erlesenen Wein verkosten und mit den Protagonisten ins Gespräch kommen.

Benjamin Biedlingmaier (© markenteam)

Für die aktuelle Ausgabe hat Sternekoch Benjamin Biedlingmaier, Küchenchef des hier beheimateten Sternerestaurants Caroussel, die Chefkochs Benjamin Unger (Sternerestaurant St. Andreas im Hotel Blauer Engel in Aue); Mario Pattis (Restaurant e-VITRUM by Mario Pattis in der Gläsernen Manufaktur Dresden) und Marcelo Fabbri (Gourmetrestaurant Anna Amalia im Hotel Elephant in Weimar) eingeladen.

Ihnen stellt Caroussel-Sommelière Jana Schellenberg die renommierten

Weingüter Hey aus Saale-Unstrut, Johanna & Philipp Bossert aus Rheinhessen, Dr. Wehrheim aus der Pfalz sowie Bersano aus Piemont zur Seite. Die Winzer schenken persönlich einige ihrer bemerkenswertesten Jahrgänge aus und freuen sich auf anregende Gespräche an ihren Stationen.

Für musikalische Unterhaltung sorgt der Heidelberger Pianist und Sänger Harald Krüger mit seiner vierköpfigen Band „Krüger rockt!“ und authentischem Rockabilly-Sound der 1950er Jahre. Die Band ist bereits zum

vierten Mal erfolgreich dabei.

Das „Kulinarische Erntedankfest mit Freunden“ beginnt um zwölf Uhr und klingt gegen16 Uhr aus. Der Eintritt inklusive aller Speisen und Getränke beträgt 109 Euro pro Person. Auch Familien sind herzlich willkommen: Kinder bis elf Jahre haben freien Eintritt und für die jüngsten Besucher gibt es eine betreute Kinderspielecke. Eine Reservierung unter Telefon +49 351 800 30 oder per E-Mail unter reservierung@buelow-hotels.de wird empfohlen. ■

Kulinarisches Erntedankfest mit Freunden

Sonntag, 17. September 2016, 12 – 16 Uhr

Preis: 109 Euro pro Person, Kinder bis 11 Jahre frei

Relais & Châteaux-Hotel Bülow Palais

Königstraße 14, 01097 Dresden

http://www.buelow-palais.de/kulinarische-events/erntedankfest