Bay Area kulinarisch

Alle Foodies und Feinschmecker werden vom 24. bis 27. August 2017 besonders verwöhnt: San Franciscos größtes Food Festival Eat Drink SF bietet kulinarische Genüsse in nahezu grenzenloser Auswahl. Hier können sich Besucher durch Cocktails, Burger, Weine und exquisite Gerichte probieren und sich von renommierten Köchen Rezeptideen abgucken. 30 verschiedene Restaurants aus der Bay Area bieten ihre Gerichte an, deren Genuss sich durch das Wein-, Bier- und Spirituosenangebot von 70 verschiedenen Herstellern ergänzen lassen. Zu den Highlights zählt unter anderem der Taco Knockdown am 24. August im The Pearl, bei dem mehr als 15 Köche ihre besten und kreativsten Interpretationen von Tacos kreieren. Vom 25. bis 27. August finden außerdem die Great Tastings am Marina Boulevard statt. Hier werden Gerichte von 35 Restaurants und darüber hinaus noch Biere, Weine und Spirituosen von über 70 Herstellern angeboten. Der Eintritt für das Eat Drink SF Festival beträgt 79 Dollar. Weitere Informationen unter: www.eatdrink-sf.com/