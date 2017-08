Port Culinaire No. FORTY-TWO – Paul Pairet

ISBN 978-3-947310-42-5

Aus dem Inhalt: Shanghai – Stadt über dem Meer. Paul Pairet, Ultraviolet, Mr. & Mrs. Bund, The Chop Chop Club • Avantgarde: Jürgen Dollase über Andreas Rieger & Ivo Ebert, einsunternull • Radikal erfolgreich: Micha Schäfer & Billy Wagner, Nobelhart & Schmutzig • Wieder am Meer – Christian Scharrer, Restaurant Courtier, Weissenhaus • Der Nationalheld Jan Hartwig, Atelier, Bayerischer Hof • CHEF-SACHE Programm 2017 • Das Gold der Emilia-Romagna. Mit Daniel Fehrenbacher im Land des Parmigiano Reggiano • Gewinner des Signatures Patisserie Awards 2016: Matthias Carben “Master of Pastry” • Das neue kulinarische Alphabet. L wie Liebe, Leidenschaft und Schnitzel, Ralf Bos • Catfish Rising – Spicy Crispy Catfish Salad, Evert Kornmayer • Colombo – Singapur Vol. III Thailand, Malaysia • Gastautor: Dr. Johannes Reusche

