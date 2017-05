Preiswert gut Nudeln essen in Berlin

Giovanni Rana, seit 55 Jahren Experte in der Kreation von Pasta- und Saucenspezialitäten, eröffnet sein erstes Restaurant in Deutschland. Dort lädt er Liebhaber der italienischen Pasta ein, seine Produkte und zu genießen. Das „Giovanni Rana“-Restaurant befindet sich in der Mall of Berlin, dem Einkaufszentrum am Leipziger Platz (Mitte) und ist damit nur ein paar Gehminuten entfernt vom Brandenburger Tor und Sony Center.

Es ist das vierte Restaurant, das die Giovanni Rana Gruppe außerhalb Italiens eröffnet, es gibt bereits zwei Restaurants in London und Luxemburg und eines in New York. Das neue deutsche Restaurant zählt zu einer Gruppe von 22 anderen „Giovanni Rana“-Restaurants in Italien. Mit der Eröffnung setzt Rana die Expansion seiner Gastronomie in Italien und im Ausland fort.

Das Konzept des Restaurants ist auf „Show Food“ ausgerichtet: Qualität und Frische der Produkte sind bereits bei der Zubereitung sichtbar, gefolgt vom einzigartigen Geschmack. Die Gerichte werden frisch zubereitet und sind in kürzester Zeit fertig. Hierfür eignet sich frische Pasta besonders gut, da sie im Handumdrehen zubereitet ist – ohne sie vorzukochen. Die offene Küche, inspiriert von dem Konzept traditioneller Küchen zuhause, befriedigt die Neugierde der Kunden auf das Kochgeschehen.

Zur Eröffnung des neuen Restaurants in der deutschen Hauptstadt erscheint Giovanni Rana, Gründer und Firmeninhaber der Pastificio Rana, am 3. Mai persönlich und irritierte die Berliner gehörig: „Ich freue mich, heute in Berlin zu sein. Es ist der perfekte Ort, um nicht nur unsere frische Pasta anzubieten, sondern auch unsere italienische Küchentradition zu vermitteln“. Die italienische Küche ist in Berlin nicht ganz unbekannt und prominent vertreten. Rana ist doch eher ein preiswerter Pasta Anbieter, was ja nicht schlecht ist, wenn es gut gemacht ist!

„Unser Ziel ist es, die Liebe zu Italien aufleben zu lassen, mit Hilfe einer perfekten Balance aus Tradition und Innovation. Mit hochwertigsten Zutaten und Kreativität bei der Zubereitung der Gerichte schaffen wir ein kulinarisches Erlebnis aus unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, das immer wieder aufs Neue verblüfft“, erklärt Gian Luca Rana, CEO der Rana Gruppe, und verblüffte noch mehr. Schliesslich ist die Liebe zu Bella Italia doch schon längst in Berlin da. Auch ohne ein Rana Ristorante!

„Unsere frische Pasta ist die perfekte Referenz italienischer Identität. Einerseits ist sie der Inbegriff der kulinarischen Sonntagstradition, bei der Mütter, Großmütter und Tanten mit Liebe zubereitete Gerichte servierten, und andererseits ist sie Ausdruck der Innovation, die sich in neuen Formaten, Teigsorten, Füllungen und Kombinationen zeigt. Damit repräsentiert sie die Exzellenz und Einzigartigkeit der besten italienischen Zutaten auf der ganzen Welt“, so fabulierte Rana weiter.

Und Ranas PR-Agentur setzt nach: „Die frische Pasta ist in der Tat die Königin des Rana Produktsortiments: Auf der Zunge zergehend, köstlich gefüllt und in einer Vielfalt an Sorten erhältlich, ist sie der perfekte Gaumenschmaus. Kombiniert mit frischen Saucenspezialitäten kommt der Geschmack der frischen Pasta perfekt zur Geltung. Hier findet der Gast viele unterschiedliche Rezepte im Menü – kreiert und interpretiert nach typisch italienischer gastronomischer Tradition, gleichzeitig innovativ und immer mit bester Qualität und bestem Geschmack.“

Das PR Bla bla könnte wohl auch für „Nordsee“ werben …

Im neuen Giovanni Rana Restaurant werden neben Pasta auch kalte Platten, Salate und Desserts angeboten. Das Angebot umfasst aber auch kulinarische Neuheiten wie die „Raviolpizza“, ein großes frittiertes Raviolo mit einer Füllung aus Mozzarella und Tomaten, die an den Geschmack einer Pizza Margherita erinnert. Zudem frittierte Ravioli mit herzhafter oder süßer Füllung, die entweder am Tisch oder in handlichen Papiertütchen zum Mitnehmen angeboten werden. Darüber hinaus bietet das Restaurant frisch gepresste Obst- und Gemüsesäfte an, sowie Espresso-Getränke.

Die TripAdvisor Leser in Italien sind jetzt nicht ganz so überzeugt wie die PR Abteilung … 😉

Rana Ristorante