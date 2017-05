Kochen macht Spaß

Der Spaßfaktor bei der Hausarbeit ist sehr niedrig – nur auf das Kochen haben die Deutschen wirklich Lust. 66% aller Männer und 65% aller Frauen im Alter von 18 bis 45 Jahren sagen, dass ihnen das Kochen sogar großen Spaß macht.

Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung von Forsa im Auftrag des Haushaltsexperten Leifheit aus dem April 2017. Dagegen haben nur 13% der Männer und 14% der Frauen Freude am Toilette reinigen, 16% der Männer und 14% der Frauen am Fensterputzen und 17% der Männer bzw. 18% der Frauen am Staubwischen.

Übrigens: Frauen erwarten heute von ihren Partnern, dass sie im Haushalt anpacken. Beteiligt sich der Mann nicht, würde sich sogar jede sechste Frau von ihrem Partner trennen.

Mehr zur Studie unter www.leifheit.de.