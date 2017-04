Fischmarkt Düsseldorf und Ratingen

Nach einer viermonatigen Winterpause startet der Fischmarkt Düsseldorf am Sonntag, 09. April 2017 in eine neue Saison. Über 90 Händler stehen dann, zur gewohnten Zeit von 11.00 bis 18.00 Uhr, am unteren Tonhallenufer für Sie bereit. Natürlich bereichern in diesem Jahr einige neue Stände den Fischmarkt, aber auch altbekannte Teilnehmer sind wieder anzutreffen.

Mit den ersten Sonnenstrahlen können Sie am Sonntag endlich wieder die besondere Fischmarktatmosphäre am Rhein genießen. Das Café de Bretagne tritt in diesem Jahr in die Fußstapfen von Willi Mannheim und hält für Sie leckere Austern und Meeresfrüchte aller Art bereit.

Freuen können Sie sich ebenfalls auf eine neue Fischhändlerin: Das Sortiment von Karen Mölz reicht über diverse Fischsorten, Marinaden und Salate, bis hin zu Fischbrötchen und Frischfisch.

Probieren können Sie am Sonntag noch zahlreiche, weitere Delikatessen, sowie leckere Süßspeisen zum Nachtisch. Auch Winzer sind wieder reichlich vorhanden und bieten diverse Sorten lokaler und saisonaler Weine an. Ein kühles Glas Sekt oder Champagner gehört natürlich ebenfalls zum Sortiment.

Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Live-Bands an den beiden Brauereiständen „Schlüssel“ und „Gulasch Alt“.

Wichtige Information: Aufgrund mehrerer Großveranstaltungen in Düsseldorf wird es im Juli keinen Fischmarkt geben. Dafür finden im August gleich zwei Fischmärkte statt [06. und 20. August 2017].

Ort/ Uhrzeit

An der Rheinterrasse, Tonhallenufer

Öffentliche Verkehrsmittel: Linie U70 und U74 bis U77

Sonntag, 09. April 2017 von 11.00 bis 18.00 Uhr

Fischmarkt Ratingen

Merken Sie sich schon jetzt den Termin für den dritten Fischmarkt Ratingen vor! Dieser findet am letzten Sonntag im Juni statt. Von 10.00 bis 18.00 Uhr können Sie gemütlich durch die Innenstadt Ratingens schlendern und dabei auch in den ortsansässigen Lädchen shoppen. Auch in diesem Jahr wird der Fischmarkt durch einen verkaufsoffenen Sonntag unterstützt.

Ort/ Uhrzeit

Marktplatz Ratingen

Sonntag, 25. Juni 2017 von 10.00 bis 18.00 Uhr, verkaufsoffener Sonntag von 12.00 bis 17.00 Uhr

0.0