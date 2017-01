Festivalstart mit 10 amerikanischen Starköchen

Heute Abend beginnt mit dem Grand Julius Bär Opening das St. Moritz Gourmet Festival 2017. Unter dem Motto USA – „Discover THE Best from the West“ werden 10 Spitzenköche aus den Vereinigten Staaten zusammen mit den Küchenchefs der Festival-Partnerhotels eine Woche lang die Festivalgäste an über 40 verschiedenen Events verwöhnen.

Einige Tickets sind für kurzentschlossene Gourmetfans noch erhältlich: online auf der Website www.stmoritz-gourmetfestival.ch.