Sie haben sich um die österreichische Gastronomie verdient gemacht, sie sind renommierte Küchenchefs – aber zugleich auch Väter von jungen Spitzenköchen. Markus Mraz, Helmut Rachinger und Sepp Schellhorn erhalten deshalb vom Gourmetführer Gault&Millau 2025 gemeinsam die Auszeichnung für ihr Lebenswerk.

Helmut Rachinger, Sepp Schellhorn und Markus Mraz erhalten die Auszeichnung für das Lebenswerk. © Andreas Balon / Ingo Pertramer / Lisa Edi / Montage: Christian Konrad

Gault&Millau 2025 Österreich

Auch sonst regnet es Auszeichnungen in der jüngsten Ausgabe des renommierten Guides: „Koch des Jahres“ wird 2025 Hannes Müller (Die Forelle, Weißensee, Kärnten), Newcomer des Jahres ist Joachim Jaud (Restaurant 141 by Joachim Jaud, Mieming, Tirol). Paul Ivić vom Wiener TIAN erhält die Umwelthaube. Premiere feiert auch die Auszeichnung für die beste Bierkarte Österreichs, die an das Stiegl-Gut Wildshut (Oberösterreich) geht.

Der neue Gault&Millau 2025 ist so umfangreich wie nie zuvor: Neben dem Restaurantguide erscheinen der Hotel- sowie der Weinguide für Österreich, ein Hüttenguide für Tirol, und Südtirol wird mit einem eigenen Restaurant- und Hotelguide abgedeckt.

Österreichs Spitze wird immer besser

„Wer heute in Österreich essen geht, findet ein so anspruchsvolles und spannendes Angebot, wie nie zuvor“, ist Martina Hohenlohe begeistert, und die Ergebnisse des neuen Guide Gault&Millau 2025 untermauern das. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es noch einmal mehr Haubenbetriebe. Von den insgesamt 1.639 gelisteten Restaurants wurden 816 mit einer oder mehreren Hauben ausgezeichnet:

5 Hauben: 8

4 Hauben: 62

3 Hauben: 160

2 Hauben: 286

1 Haube: 300



Während Genießer in Wien die meisten Haubenrestaurants finden (182), hat Tirol erneut die größte Dichte an Spitzenbetrieben mit 17 Punkten oder mehr. In der absoluten Top-Riege spielen hier 17 Restaurants mit, das sind drei mehr als im Vorjahr. 126 Betriebe wurden für die neue Ausgabe aufgewertet, die beiden Aufsteiger des Jahres konnten jeweils um 2,5 Punkte zulegen: das Wiener Stern (15/20 Punkte) und das Soleo in Krumpendorf am Kärntner Wörthersee (14,5/20). Der Guide Gault&Millau listet 71 neue Restaurants, höchster Einsteiger ist die Jagdstube im Boutiquehotel Bergwiesenglück in See (Paznaun, Tirol) mit vier Hauben (18/20 Punkte).

Den Gault&Millau Guide 2025 Österreich, bestehend aus Restaurant-, Hotel- und Weinguide gibt es im Paket um 49,– Euro. Der Hotelguide Österreich 2025 (9,90 Euro), der Alm- und Hüttenguide Tirol 2025 (7,90 Euro) sowie der Restaurant- und Hotelguide Südtirol 2025 (14,90 Euro) sind separat zu erwerben, z.B. hier.

